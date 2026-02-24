Quién es Diego Amarante, el juez alineado con el Gobierno que provocó la huelga del fútbol

En el presente, su nombre vuelve a cobrar relevancia por la causa iniciada a partir de la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero contra la AFA por una presunta omisión de retenciones millonarias. La entidad madre del fútbol sostiene que no existe deuda exigible y que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de su vencimiento, además de remarcar que la discusión administrativa aún se encuentra en trámite en la Cámara de Apelaciones.

Sin embargo, el juez consideró que la gravedad de la pena en expectativa justificaba avanzar con medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salida del país para los dirigentes imputados.

La decisión generó un efecto inmediato. Los presidentes de los clubes, reunidos en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, resolvieron de manera unánime suspender la fecha del torneo en una muestra de respaldo a la conducción de la AFA. El paro, que abarcó todas las categorías, fue acompañado por un comunicado en el que se cuestionó la denuncia del organismo recaudador y se advirtió sobre el impacto institucional de la causa.

image Diego Amarante, el juez que está detrás del conflicto entre la AFA y el Gobierno.

Actualmente, el principal objetivo del juez de 51 años es volver a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En ese camino aparece el concurso 475, abierto para cubrir tres vacantes en la Sala III, como la meta a la que apunta dentro de su carrera judicial.

En los pasillos de Tribunales señalan que Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, cumple un papel clave en esa aspiración. En ese contexto se inscribe la denuncia del organismo contra la Asociación del Fútbol Argentino por una presunta omisión de retenciones superior a los 19.350 millones de pesos. Aunque la entidad sostuvo que no existe deuda exigible y que la discusión continúa en la Cámara de Apelaciones, Amarante desestimó los planteos de la defensa y dispuso la prohibición de salida del país para los imputados, al considerar la gravedad de la pena en expectativa, en una resolución de fuerte impacto político e institucional.

image Andrés Vázquez, titular de ARCA

Desde el punto de vista deportivo, la restricción migratoria tiene consecuencias concretas: impide que las autoridades de la AFA participen de compromisos internacionales clave, como el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en Paraguay y la organización de la Finalissima prevista en Qatar.

En paralelo, el nombre de Amarante aparece mencionado en otras investigaciones judiciales. En una causa que involucra al juez federal rosarino Gastón Salmain —procesado por presunto cohecho y prevaricato— surgieron referencias a una relación entre ambos magistrados en conversaciones telefónicas incorporadas al expediente. Esas menciones, que forman parte del material bajo análisis judicial, incrementaron la exposición pública del titular del juzgado penal económico.

image Gastón Salmain, juez federal de Rosario

También se investiga el uso de líneas telefónicas que no estarían registradas a su nombre para determinadas comunicaciones, un aspecto que forma parte de las actuaciones en curso y que todavía no tiene una resolución definitiva.

Mientras tanto, en los tribunales se menciona que el magistrado participa del concurso destinado a cubrir vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, un objetivo profesional que comparten numerosos jueces y funcionarios del fuero.

La combinación de estos factores —la causa contra la AFA, las medidas de alto impacto y las investigaciones en las que su nombre aparece mencionado— convirtió a Amarante en una figura central de una disputa que excede lo judicial y se proyecta sobre el terreno político y deportivo.