Garbage vuelve a Argentina: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

Cómo y cuándo comprar las entradas para Garbage

Las entradas para el show de Garbage estarán a la venta a partir del lunes 30 de septiembre a las 13:00 horas, y podrán adquirirse a través de la plataforma Coolco. Los seguidores de la banda tendrán que estar atentos para no perderse esta oportunidad, ya que Garbage cuenta con una gran base de fanáticos en Argentina, y se espera que los boletos se agoten rápidamente.

Diseño sin título (11).jpg La leyenda del rock alternativo, Garbage, vuelve a Buenos Aires.

La exitosa carrera de Garbage

Garbage se formó en 1994 y desde entonces ha mantenido un lugar destacado en el panorama musical. Su estilo único, que combina guitarras explosivas, efectos sonoros y la potente voz de Shirley Manson, los ha diferenciado desde sus inicios. Su primer disco, lanzado en 1995, alcanzó el doble disco de platino en Estados Unidos, impulsado por éxitos como "Only Happy When It Rains" y "Stupid Girl". Estos temas no solo se convirtieron en clásicos, sino que marcaron a una generación de oyentes en todo el mundo.

El álbum de debut les abrió las puertas a una carrera llena de éxitos. En 1997, la banda fue elegida para grabar la banda sonora de la película Romeo + Julieta, y en 1998 lanzaron su aclamado álbum Version 2.0. Este trabajo fue un nuevo éxito, con sencillos como "Push It" y "I Think I’m Paranoid", que los consolidaron como una de las bandas más importantes del rock alternativo de finales de los 90. Garbage también dejó su marca en la historia del cine, grabando la canción principal de la película de James Bond, The World Is Not Enough, en 1999.

A lo largo de los años, Garbage ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, como Beautiful Garbage en 2001, Bleed Like Me en 2005, Not Your Kind of People en 2012, y Strange Little Birds en 2016, este último destacado por su sonido oscuro y atmosférico.

Diseño sin título (12).jpg Cómo comprar entradas para ver a Garbage en vivo en marzo.

Un recorrido por los grandes éxitos y nuevos lanzamientos

En 2021, Garbage lanzó su álbum No Gods No Masters, el cual fue promocionado con una gira junto a otros grandes nombres como Blondie y Alanis Morissette. A finales de 2022, la banda lanzó su tercer álbum recopilatorio titulado Anthology, una colección que incluye 35 de sus mejores temas remasterizados, abarcando tres décadas de éxitos. Además, la compilación incluyó el sencillo "Witness To Your Love", lo que les permitió volver a estar en el radar de sus seguidores más fieles.

En 2024, la banda no solo lanzará una remasterización de su álbum Bleed Like Me, sino que también presentará su nuevo EP Lie To Me, que será parte central de su próxima gira. Los fanáticos argentinos podrán disfrutar en vivo de estos nuevos temas, junto a los clásicos que han definido su trayectoria.

Lo que se puede esperar del show en Buenos Aires

El concierto de Garbage en el estadio Obras será una experiencia inolvidable. La banda, conocida por su energía en el escenario, promete un show cargado de emociones y una mezcla de sus grandes éxitos y material más reciente. Temas icónicos como “Stupid Girl”, “Only Happy When It Rains”, “Cherry Lips” y “Push It” seguramente formarán parte del repertorio, junto con nuevas canciones de Lie To Me.

Además de la música, Garbage tiene una conexión especial con el público argentino, que ha demostrado ser uno de los más entusiastas en sus visitas anteriores. Shirley Manson, con su carisma y actitud desafiante, es una líder natural que sabe cómo conectarse con la audiencia, lo que garantiza que el concierto será un evento imperdible para todos los amantes del rock alternativo.