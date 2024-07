Habló la vecina: "En los estados de WhatsApp pusieron que apareció y entonces le escribí a Laudelina"

La vecina, quien prefirió mantener su anonimato, describió el contexto social y familiar previo a la desaparición. “Yo sinceramente no sabía que era el sobrino de ella. Nosotros estábamos por ir a la fiesta de San Antonio. Yo al nenito no lo conocía, no sabía que existía”, comentó, destacando el limitado conocimiento de la comunidad sobre Loan y su familia.