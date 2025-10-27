Horóscopo: Arcángel Uriel y el Rayo Dorado — 4 signos que se iluminan con una nueva pasión este lunes

Bajo su luz, las ideas se encienden, los proyectos toman forma y las ganas vuelven.

Este lunes, la chispa divina se enciende en vos y pide acción con sentido, no perfección.

Horóscopo: Encendiendo tu fuego interior

El Rayo Dorado despierta creatividad dormida.

Quizás hoy recuerdes algo que habías dejado en pausa: un sueño, un arte, un proyecto personal.

Uriel te impulsa a retomarlo, a confiar en tu chispa interior.

Este lunes no es día para esconderte: es día para actuar con propósito, para ponerle calor al día y brillo al alma.

No importa si lo que haces parece pequeño: cuando lo hacés con intención, todo se transforma.

Propósito, pasión y cotidianidad iluminadas

La energía dorada de Uriel transforma lo simple:

un mate compartido puede inspirar una idea,

una charla puede abrir una puerta,

una rutina puede convertirse en creación.

Uriel te guía para que veas la belleza en lo que ya hacés, y desde ahí enciendas lo nuevo.

Su Rayo Dorado no exige ni apura, acompaña.

Te recuerda que crear también es rezar, y que cada paso con amor es una forma de encender el mundo.

image Uriel te revela que tu pasión no es un lujo, es un cometido. Foto: Internet, horóscopo, Signos.

HORÓSCOPO

Tauro – Transformás la rutina en creación: tus manos generan belleza.

Sagitario – El fuego interno se enciende: nuevas ideas y viajes del alma.

Virgo – Encontrás propósito en cada detalle: la luz entra por lo simple.

Capricornio – Tu disciplina se convierte en inspiración para otros.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa trabajar con el Arcángel Uriel?

Reconectar con tu propósito interior y encender la acción consciente.

¿Cómo activar el Rayo Dorado este lunes?

Visualizá una luz dorada en tu corazón y decí: “Uriel, guía mis pasos con claridad y fuego interior.”

¿Puede influir en decisiones importantes?

Sí. Esta energía te da seguridad y enfoque para actuar desde tu propósito.