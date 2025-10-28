Allegra Cubero se cansó y contó la verdad de cómo están hoy las cosas con su mamá, Nicole Neumanm

image

El clip cerró con un contundente “te amo”, que escribió en la publicación del video y bastaron segundos para que el video se viralizara y las redes explotaran con mensajes de apoyo. El conflicto mediático se desató meses atrás, cuando se confirmó que Fabián Cubero sería el encargado de organizar la fiesta de 15, que la joven cumple el 6 de enero, mientras Nicole haría el vestido y prepararía un viaje de regalo.

Desde entonces, crecieron las versiones de una relación distante, alimentadas por publicaciones y comentarios en las redes. Entonces, comenzaron a llover las especulaciones de por qué no iba Nicole, si se llevaban mal o era todo culpa de Mica Viciconte, la mujer de Cubero. Cansada del hostigamiento, la joven —que ya es una influencer teen con miles de seguidores— decidió responder con humor y cariño, dejando claro que el amor entre madre e hija sigue intacto.