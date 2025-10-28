Allegra Cubero se cansó y contó la verdad de cómo están hoy las cosas con su mamá, Nicole Neumanm
Escándalo: Allegra Cubero aclaró qué está pasando hoy en el vínculo con su mamá, Nicole Neumann. Enterate.
La historia familiar de Nicole Neumann y sus hijas siempre es un tema de conversación. Esta vez, quien decidió hablar —sin hablar— fue Allegra Cubero, la hija del medio que la modelo tuvo con Fabián Cubero, y que en 2026 celebrará sus tan esperados 15 años.
En medio de los preparativos de su fiesta, Allegra fue el centro de comentarios, especulaciones y críticas en redes sociales. Muchos usuarios aseguraban que la joven había decidido excluir a su mamá del festejo y que entre ellas “no se hablaban”.
Sin embargo, la adolescente se cansó y decidió aclararlo todo. Lo hizo con un divertido video que compartió junto a su mamá en TikTok, dejando al descubierto la buena relación que mantienen y desmintiendo cualquier versión de conflicto.
“La gente criticándonos, diciendo que no quiero a mi mamá, y nosotras así”, escribió Allegra, mientras se la veía junto a Nicole riendo, abrazadas y cantando “Call me maybe”, el hit de Carly Rae Jepsen.
El clip cerró con un contundente “te amo”, que escribió en la publicación del video y bastaron segundos para que el video se viralizara y las redes explotaran con mensajes de apoyo. El conflicto mediático se desató meses atrás, cuando se confirmó que Fabián Cubero sería el encargado de organizar la fiesta de 15, que la joven cumple el 6 de enero, mientras Nicole haría el vestido y prepararía un viaje de regalo.
Desde entonces, crecieron las versiones de una relación distante, alimentadas por publicaciones y comentarios en las redes. Entonces, comenzaron a llover las especulaciones de por qué no iba Nicole, si se llevaban mal o era todo culpa de Mica Viciconte, la mujer de Cubero. Cansada del hostigamiento, la joven —que ya es una influencer teen con miles de seguidores— decidió responder con humor y cariño, dejando claro que el amor entre madre e hija sigue intacto.