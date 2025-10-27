En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Alcoholemia
auto
¡UNA LOCURA!

Horror: lo detuvieron en un control de alcoholemia y lo que hallaron en su baúl enmudeció a todos

Durante un control de tránsito, los inspectores detuvieron a un taxista que dio positivo en alcoholemia. Sin embargo, lo que descubrieron al revisar el vehículo dejó a todos sin palabras y derivó en una insólita sanción.

Horror: lo detuvieron en un control de alcoholemia y lo que hallaron en su baúl enmudeció a todos. (Foto: captura de video)

Horror: lo detuvieron en un control de alcoholemia y lo que hallaron en su baúl enmudeció a todos. (Foto: captura de video)

Un control de tránsito rutinario en la ciudad de Salta terminó con una escena digna de una comedia, aunque con consecuencias legales para el conductor. Lo que comenzó como un operativo nocturno de alcoholemia derivó en un hallazgo que dejó perplejos a los inspectores: una joven de 18 años estaba escondida en el baúl del taxi, envuelta en una manta, porque -según explicó- quería “vigilar” a su pareja.

Leé también Caos en la madrugada de Palermo: test de alcoholemia positivo y piñas en plena avenida
Video: les hicieron un control de alcoholemia y terminaron a las piñas en pleno Palermo (Foto: captura)

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado sobre la Avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro, uno de los puntos habituales de control vehicular en la capital salteña. Los agentes detuvieron a un taxista que circulaba a alta velocidad y procedieron a realizarle el test de alcoholemia. El resultado fue positivo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Pero lo que encontraron al abrir el baúl superó cualquier expectativa.

“Es mi señora”: el insólito hallazgo en el baúl

Embed

Cuando los inspectores levantaron la tapa del baúl, descubrieron en su interior a una joven envuelta en una frazada, que intentaba cubrirse del frío. Uno de los agentes, desconcertado, le preguntó al conductor quién era la persona que se encontraba allí.

La respuesta del hombre fue inmediata y tan sorprendente como el hallazgo:Es mi señora”. El personal de tránsito quedó atónito. Sin embargo, la sorpresa aumentó cuando la mujer, lejos de negar la situación, explicó que se había metido por decisión propia.

Estaba vigilando a mi pareja. Quería ver qué hacía durante la noche mientras trabajaba”, declaró la joven, que luego fue identificada como una chica de 18 años, pareja del conductor.

Según su relato, los celos la habían llevado a esconderse en el auto antes de que su pareja saliera a trabajar. Quería comprobar si efectivamente estaba cumpliendo su turno como taxista o si se encontraba con otra mujer.

La explicación del taxista: “Ella piensa que voy a estar con otra”

Ante la incredulidad de los agentes, el hombre intentó justificar la situación. “Le digo que me cela. Ella piensa que voy a estar con otra mujer y quería saber qué hago en la noche”, le explicó al policía, visiblemente avergonzado.

Mientras él hablaba, la joven asentía, confirmando la historia. La escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios por la inusual mezcla de celos, alcohol y un control vehicular que terminó en escándalo.

Taxista con una mujer en el baúl 2

Un operativo rutinario que terminó en historia viral

De acuerdo con el medio local El Tribuno, el control se realizó en el marco de los operativos preventivos de seguridad vial que la Municipalidad de Salta implementa los fines de semana.

El vehículo fue detenido por exceso de velocidad y, al realizarle el test, el resultado fue positivo. Esto motivó una inspección completa del taxi, donde los agentes descubrieron que además de ir alcoholizado, el conductor transportaba ilegalmente a una persona oculta en el baúl.

El informe oficial detalla que el hombre fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y por transporte ilegal de pasajeros. La multa incluye la inhabilitación temporal para conducir y la retención del vehículo, según confirmaron fuentes municipales.

Las sanciones y el insólito argumento

Aunque el conductor aseguró que desconocía que su pareja estaba escondida en el baúl, los agentes consignaron en el acta que “el vehículo transportaba una persona en condiciones irregulares y de alto riesgo para su integridad física”.

En este tipo de infracciones, la ley contempla multas económicas y sanciones administrativas, además de la posibilidad de imputación por “transporte ilegal de personas”.

“El hombre fue sancionado por alcoholemia positiva y transporte ilegal, más allá de la explicación que dieron ambos sobre lo sucedido”, precisaron voceros del área de Tránsito.

El informe final

De acuerdo con las fuentes del área de Seguridad Vial, el conductor permaneció demorado varias horas y luego fue liberado, aunque se le inició un expediente administrativo.

La joven, en tanto, fue trasladada por precaución a un centro médico, donde se constató que no presentaba lesiones ni signos de intoxicación.

Ambos fueron advertidos sobre las implicancias legales de su accionar y sobre los riesgos de este tipo de conductas.

El episodio quedó asentado en el parte diario de la Municipalidad de Salta, bajo la carátula de “Conducción en estado de ebriedad y transporte ilegal de personas”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alcoholemia auto
Notas relacionadas
Enloqueció en plena calle: golpeó el cochecito de su bebé contra un auto que frenó en la senda peatonal
Tragedia en Misiones: el estremecedor audio que el conductor del auto envió antes del choque fatal
Sobreseyeron a Cristian Graf, el excompañero del adolescente asesinado y enterrado en el fondo de una casa de Coghlan

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar