Horror: lo detuvieron en un control de alcoholemia y lo que hallaron en su baúl enmudeció a todos

La respuesta del hombre fue inmediata y tan sorprendente como el hallazgo: “Es mi señora”. El personal de tránsito quedó atónito. Sin embargo, la sorpresa aumentó cuando la mujer, lejos de negar la situación, explicó que se había metido por decisión propia.

“Estaba vigilando a mi pareja. Quería ver qué hacía durante la noche mientras trabajaba”, declaró la joven, que luego fue identificada como una chica de 18 años, pareja del conductor.

Según su relato, los celos la habían llevado a esconderse en el auto antes de que su pareja saliera a trabajar. Quería comprobar si efectivamente estaba cumpliendo su turno como taxista o si se encontraba con otra mujer.

La explicación del taxista: “Ella piensa que voy a estar con otra”

Ante la incredulidad de los agentes, el hombre intentó justificar la situación. “Le digo que me cela. Ella piensa que voy a estar con otra mujer y quería saber qué hago en la noche”, le explicó al policía, visiblemente avergonzado.

Mientras él hablaba, la joven asentía, confirmando la historia. La escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios por la inusual mezcla de celos, alcohol y un control vehicular que terminó en escándalo.

Taxista con una mujer en el baúl 2

Un operativo rutinario que terminó en historia viral

De acuerdo con el medio local El Tribuno, el control se realizó en el marco de los operativos preventivos de seguridad vial que la Municipalidad de Salta implementa los fines de semana.

El vehículo fue detenido por exceso de velocidad y, al realizarle el test, el resultado fue positivo. Esto motivó una inspección completa del taxi, donde los agentes descubrieron que además de ir alcoholizado, el conductor transportaba ilegalmente a una persona oculta en el baúl.

El informe oficial detalla que el hombre fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y por transporte ilegal de pasajeros. La multa incluye la inhabilitación temporal para conducir y la retención del vehículo, según confirmaron fuentes municipales.

Las sanciones y el insólito argumento

Aunque el conductor aseguró que desconocía que su pareja estaba escondida en el baúl, los agentes consignaron en el acta que “el vehículo transportaba una persona en condiciones irregulares y de alto riesgo para su integridad física”.

En este tipo de infracciones, la ley contempla multas económicas y sanciones administrativas, además de la posibilidad de imputación por “transporte ilegal de personas”.

“El hombre fue sancionado por alcoholemia positiva y transporte ilegal, más allá de la explicación que dieron ambos sobre lo sucedido”, precisaron voceros del área de Tránsito.

El informe final

De acuerdo con las fuentes del área de Seguridad Vial, el conductor permaneció demorado varias horas y luego fue liberado, aunque se le inició un expediente administrativo.

La joven, en tanto, fue trasladada por precaución a un centro médico, donde se constató que no presentaba lesiones ni signos de intoxicación.

Ambos fueron advertidos sobre las implicancias legales de su accionar y sobre los riesgos de este tipo de conductas.

El episodio quedó asentado en el parte diario de la Municipalidad de Salta, bajo la carátula de “Conducción en estado de ebriedad y transporte ilegal de personas”.