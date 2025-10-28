A24.com

ENORME PREOCUPACIÓN

Interna feroz en Bandana por la posible presencia del novio de Lowrdez Fernández en el show

En una nota con Mujeres Argentinas, Lissa Vera se refirió a la posibilidad de que Leandro García Gómez pueda pretender asistir al show de Bandana como invitado de Lowrdez Fernández.

28 oct 2025, 14:16
El regreso de Bandana al escenario del Gran Rex, previsto para el 23 de noviembre, se ve envuelto en una fuerte interna por la posibilidad de que Leandro García Gómez, novio de Lowrdez Fernández, asista al show. La situación generó preocupación dentro del grupo, especialmente en Lissa Vera, quien en una entrevista con Mujeres Argentinas expresó su postura y reveló cuál es la posición de sus compañeras Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha.

La tensión se originó luego de que Vera realizara una denuncia contra García Gómez, quien actualmente permanece detenido mientras se investiga un caso de violencia de género en perjuicio de Lowrdez. En diálogo con Gustavo Méndez, la cantante fue consultada por la posibilidad de que su compañera llegue acompañada al esperado reencuentro: “El 23 de noviembre está a la vuelta de la esquina y es la vuelta de Bandana. Qué pasa si Lourdes cae con Leandro, porque ya la ha acompañado a algunos shows y ella dice ‘él viene conmigo’”, planteó el periodista.

Ante la pregunta, Lissa respondió con cautela pero sin ocultar su preocupación: “Eso es algo que tendremos que resolver con la gente con la que estamos trabajando y con las chicas, porque tanto Valeria como Virginia también tienen su determinación con respecto a esto”, reconoció, dando a entender que comparte la postura de sus compañeras.

La cantante marcó además un límite entre lo personal y lo profesional. “Una cosa es la vida privada y otra cosa es cuando esa vida privada empieza a repercutir en la vida de los demás. Eso también es algo que es válido y bueno, hay que ver de qué manera contrarrestar toda esa negatividad para que nosotras podamos disfrutar de lo que nos gusta hacer, que es cantar juntas”, explicó.

En el programa, el periodista Pampa Mónaco intervino para recordar el contexto judicial del caso. “Igual tengamos la esperanza de que esté cautelado por la Justicia”, comentó, haciendo alusión a la detención de García Gómez.

Lissa, por su parte, fue contundente al hablar sobre la posibilidad de que el acusado se presente en el teatro: “Igual ya es complicado porque tiene una perimetral hecha por mí”, afirmó.

Mónaco agregó más detalles sobre la situación judicial: “Aparte la Fiscalía pidió que no le den la excarcelación, es un delito grave y va seguramente a llegar detenido a esa fecha”, señaló.

Finalmente, el panelista cerró citando un fragmento del expediente: “Las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo. No quedan dudas. Ella puede decir lo que quiere, pero la pericia psicológica es tremenda”.

De esta manera, el esperado regreso de Bandana se prepara en medio de un clima tenso y con la incógnita sobre qué pasará con la presencia de Lowrdez y su entorno, mientras la causa judicial contra García Gómez sigue su curso.

¿Qué pasará cuando Lowrdez Fernández y Lissa Vera se vean cara a cara?

En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), Lissa Vera habló sobre el inminente reencuentro con Lowrdez Fernández, su compañera de Bandana, luego del difícil episodio que atravesaron en las últimas semanas.

La artista fue quien decidió denunciar a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, por violencia de género, en medio de la preocupación general por la desaparición de su compañera. Gracias a esa denuncia, la policía intervino y logró rescatar a Lowrdez del departamento del hombre, en Palermo, donde se encontraba privada de su libertad y bajo los efectos de sedantes.

Pese al alivio que generó su aparición, la situación entre ambas se tensó. Días después, Lowrdez publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que defendió a su exnovio y mostró enojo con Lissa por haber hecho la denuncia. En ese texto, además, sostuvo que no veía a su excompañera “desde hace tres años”.

A pesar del conflicto, las integrantes de Bandana tienen un compromiso laboral vigente que las reunirá sobre el escenario en noviembre, lo que implicará un reencuentro cara a cara en medio de un clima cargado de emociones. Consultada sobre cómo imagina ese momento, Lissa respondió con serenidad: “Ya voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara. Que pase lo que deba pasar”.

La cantante también aprovechó la entrevista para defender su accionar y remarcar que no se arrepiente de haber intervenido en la denuncia que permitió rescatar a su compañera: “Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer, finalmente, yo”.

Con tono firme y sin buscar confrontación, Lissa dejó en claro que actuó por convicción y por preocupación genuina por la integridad de Lowrdez, priorizando su bienestar por encima de las posibles consecuencias personales o profesionales.

