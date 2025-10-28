Interna feroz en Bandana por la posible presencia del novio de Lowrdez Fernández en el show

En el programa, el periodista Pampa Mónaco intervino para recordar el contexto judicial del caso. “Igual tengamos la esperanza de que esté cautelado por la Justicia”, comentó, haciendo alusión a la detención de García Gómez.

Lissa, por su parte, fue contundente al hablar sobre la posibilidad de que el acusado se presente en el teatro: “Igual ya es complicado porque tiene una perimetral hecha por mí”, afirmó.

Mónaco agregó más detalles sobre la situación judicial: “Aparte la Fiscalía pidió que no le den la excarcelación, es un delito grave y va seguramente a llegar detenido a esa fecha”, señaló.

Finalmente, el panelista cerró citando un fragmento del expediente: “Las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo. No quedan dudas. Ella puede decir lo que quiere, pero la pericia psicológica es tremenda”.

De esta manera, el esperado regreso de Bandana se prepara en medio de un clima tenso y con la incógnita sobre qué pasará con la presencia de Lowrdez y su entorno, mientras la causa judicial contra García Gómez sigue su curso.

¿Qué pasará cuando Lowrdez Fernández y Lissa Vera se vean cara a cara?

En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), Lissa Vera habló sobre el inminente reencuentro con Lowrdez Fernández, su compañera de Bandana, luego del difícil episodio que atravesaron en las últimas semanas.

La artista fue quien decidió denunciar a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, por violencia de género, en medio de la preocupación general por la desaparición de su compañera. Gracias a esa denuncia, la policía intervino y logró rescatar a Lowrdez del departamento del hombre, en Palermo, donde se encontraba privada de su libertad y bajo los efectos de sedantes.

Pese al alivio que generó su aparición, la situación entre ambas se tensó. Días después, Lowrdez publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que defendió a su exnovio y mostró enojo con Lissa por haber hecho la denuncia. En ese texto, además, sostuvo que no veía a su excompañera “desde hace tres años”.

A pesar del conflicto, las integrantes de Bandana tienen un compromiso laboral vigente que las reunirá sobre el escenario en noviembre, lo que implicará un reencuentro cara a cara en medio de un clima cargado de emociones. Consultada sobre cómo imagina ese momento, Lissa respondió con serenidad: “Ya voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara. Que pase lo que deba pasar”.

La cantante también aprovechó la entrevista para defender su accionar y remarcar que no se arrepiente de haber intervenido en la denuncia que permitió rescatar a su compañera: “Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer, finalmente, yo”.

Con tono firme y sin buscar confrontación, Lissa dejó en claro que actuó por convicción y por preocupación genuina por la integridad de Lowrdez, priorizando su bienestar por encima de las posibles consecuencias personales o profesionales.