Cómo lograr unas milanesas marineras crocantes y sabrosas con pocos ingredientes

Paso a paso: cómo lograr la cobertura perfecta
-
Preparar la carne: retirar el exceso de grasa y, si es necesario, golpear ligeramente los bifes para que queden más finos. Condimentar con sal y pimienta a gusto.
-
Hacer la mezcla: en un bol, batir los huevos con el ajo y el perejil picados. Agregar la harina y un poco de leche o agua hasta lograr una consistencia semilíquida, similar a la de un panqueque espeso. Condimentar con sal y pimienta.
-
Rebozar las milanesas: pasar cada bife por la mezcla hasta cubrirlo completamente. A diferencia del empanado tradicional, no se usa pan rallado.
-
Freír: calentar abundante aceite en una sartén y cocinar las milanesas hasta que estén doradas de ambos lados. Es importante que el aceite esté bien caliente para evitar que absorban demasiada grasa.
-
Escurrir y servir: retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente.
El resultado son milanesas marineras doradas, aireadas y con un sabor suave pero distintivo gracias al ajo y al perejil.
Consejos útiles para un mejor resultado
-
Si se desea una versión más liviana, se pueden cocinar al horno sobre una bandeja aceitada, aunque el resultado será menos crocante.
-
Para variar el sabor, se puede incorporar una pizca de pimentón, mostaza o queso rallado a la mezcla líquida.
-
Acompañan muy bien con puré, papas fritas o una ensalada fresca.
Las milanesas marineras mantienen viva la esencia de la cocina casera argentina: recetas simples, sabrosas y accesibles. Con apenas unos ingredientes y un pequeño cambio en la técnica, transforman un plato común en una opción especial para cualquier día de la semana.