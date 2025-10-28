En vivo Radio La Red
RECETA

Cómo lograr unas milanesas marineras crocantes y sabrosas con pocos ingredientes

Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con un sabor único: las milanesas marineras son una opción clásica de la cocina argentina que se prepara con ingredientes básicos y un paso extra que marca la diferencia.

Las milanesas marineras son un plato tradicional de la gastronomía argentina que combina la textura irresistible de la milanesa con un sabor más intenso y especiado. Aunque muchos las asocian con la cocina porteña o con las rotiserías de barrio, su preparación casera es simple y no requiere de ingredientes difíciles de conseguir.

El secreto está en el rebozado: a diferencia de las milanesas comunes, las marineras llevan una mezcla líquida —similar a una masa para buñuelos— que cubre completamente la carne y le da una cobertura dorada, crocante y llena de sabor.

Qué necesitás para hacer milanesas marineras

Los ingredientes básicos son muy similares a los de una milanesa tradicional, con una diferencia clave en la forma de empanar. Para preparar unas cuatro porciones, se necesita:

  • 4 bifes de nalga, cuadrada o bola de lomo

  • 2 huevos

  • 1 taza de harina común

  • 1 diente de ajo picado o rallado

  • Perejil fresco picado, a gusto

  • Sal y pimienta

  • Un chorrito de leche o agua (para aligerar la mezcla)

  • Aceite para freír

La carne puede elegirse según preferencia: las más tiernas, como la bola de lomo o el peceto, garantizan un resultado más suave; mientras que los cortes más firmes, como la nalga, aportan una textura más consistente.

Paso a paso: cómo lograr la cobertura perfecta

  • Preparar la carne: retirar el exceso de grasa y, si es necesario, golpear ligeramente los bifes para que queden más finos. Condimentar con sal y pimienta a gusto.

  • Hacer la mezcla: en un bol, batir los huevos con el ajo y el perejil picados. Agregar la harina y un poco de leche o agua hasta lograr una consistencia semilíquida, similar a la de un panqueque espeso. Condimentar con sal y pimienta.

  • Rebozar las milanesas: pasar cada bife por la mezcla hasta cubrirlo completamente. A diferencia del empanado tradicional, no se usa pan rallado.

  • Freír: calentar abundante aceite en una sartén y cocinar las milanesas hasta que estén doradas de ambos lados. Es importante que el aceite esté bien caliente para evitar que absorban demasiada grasa.

  • Escurrir y servir: retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente.

El resultado son milanesas marineras doradas, aireadas y con un sabor suave pero distintivo gracias al ajo y al perejil.

Consejos útiles para un mejor resultado

  • Si se desea una versión más liviana, se pueden cocinar al horno sobre una bandeja aceitada, aunque el resultado será menos crocante.

  • Para variar el sabor, se puede incorporar una pizca de pimentón, mostaza o queso rallado a la mezcla líquida.

  • Acompañan muy bien con puré, papas fritas o una ensalada fresca.

Las milanesas marineras mantienen viva la esencia de la cocina casera argentina: recetas simples, sabrosas y accesibles. Con apenas unos ingredientes y un pequeño cambio en la técnica, transforman un plato común en una opción especial para cualquier día de la semana.

