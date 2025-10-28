Cómo lograr unas milanesas marineras crocantes y sabrosas con pocos ingredientes

Paso a paso: cómo lograr la cobertura perfecta

Preparar la carne: retirar el exceso de grasa y, si es necesario, golpear ligeramente los bifes para que queden más finos. Condimentar con sal y pimienta a gusto.

Hacer la mezcla: en un bol, batir los huevos con el ajo y el perejil picados. Agregar la harina y un poco de leche o agua hasta lograr una consistencia semilíquida, similar a la de un panqueque espeso. Condimentar con sal y pimienta.

Rebozar las milanesas: pasar cada bife por la mezcla hasta cubrirlo completamente. A diferencia del empanado tradicional, no se usa pan rallado.

Freír: calentar abundante aceite en una sartén y cocinar las milanesas hasta que estén doradas de ambos lados. Es importante que el aceite esté bien caliente para evitar que absorban demasiada grasa.

Escurrir y servir: retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente.

El resultado son milanesas marineras doradas, aireadas y con un sabor suave pero distintivo gracias al ajo y al perejil.

Consejos útiles para un mejor resultado

Si se desea una versión más liviana, se pueden cocinar al horno sobre una bandeja aceitada, aunque el resultado será menos crocante.

Para variar el sabor, se puede incorporar una pizca de pimentón, mostaza o queso rallado a la mezcla líquida.

Acompañan muy bien con puré, papas fritas o una ensalada fresca.

Las milanesas marineras mantienen viva la esencia de la cocina casera argentina: recetas simples, sabrosas y accesibles. Con apenas unos ingredientes y un pequeño cambio en la técnica, transforman un plato común en una opción especial para cualquier día de la semana.