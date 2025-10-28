En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
DOLOR INMENSO

Encontraron el cuerpo de José Antonio Romano en una estremecedora escena

La ciudad de Aguilares, en la provincia de Tucumán, se encuentra sumida en una profunda conmoción tras el macabro hallazgo del cuerpo descuartizado de José Antonio Romano, un contador de 52 años que fue encontrado sin vida dentro del freezer de su propia casa.

Encontraron el cuerpo de José Antonio Romano en una estremecedora escena

La ciudad de Aguilares, en la provincia de Tucumán, se encuentra sumida en una profunda conmoción tras el macabro hallazgo del cuerpo descuartizado de José Antonio Romano, un contador de 52 años que fue encontrado sin vida dentro del freezer de su propia casa. El hecho, que sacude a toda la comunidad y despierta múltiples interrogantes, está siendo investigado por la Policía de Tucumán bajo la supervisión de la fiscalía local, que por estas horas intenta reconstruir las últimas horas de vida del profesional y determinar quién o quiénes fueron los responsables del brutal crimen.

Leé también El nuevo look de "La Toretto", acusada de atropellar y matar a un motociclista
El nuevo look de La Toretto, acusada de atropellar y matar a un motociclista

Romano, quien trabajaba en la Dirección General de Rentas, llevaba varios días sin comunicarse con su familia, lo que encendió las alarmas entre sus allegados. Fue su hermana, preocupada por el silencio y la falta de respuesta a los llamados, quien decidió acercarse hasta la vivienda del contador, ubicada en una zona tranquila de Aguilares, a unos 85 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán. Lo que encontró en el interior de la casa fue una escena tan espeluznante como inexplicable: el cuerpo de su hermano desmembrado y envuelto en una frazada, oculto dentro del freezer de la cocina.

Inmediatamente, la mujer dio aviso a la policía, que se presentó en el lugar junto con peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Los investigadores constataron que el cuerpo de Romano presentaba signos de desmembramiento post mortem y que las partes estaban cuidadosamente acomodadas dentro del electrodoméstico. Las primeras pericias revelaron además la presencia de manchas de sangre en distintas partes de la vivienda, particularmente en el piso del comedor y en el pasillo que conecta con la cocina, donde se presume que el asesino arrastró el cuerpo antes de introducirlo en el freezer.

Los investigadores también encontraron rastros de limpieza reciente, lo que sugiere que el o los autores del crimen intentaron borrar evidencias. Sin embargo, los peritos lograron levantar varias muestras que podrían ser decisivas para esclarecer el caso. Por el momento, no se hallaron signos de violencia en puertas o ventanas, lo que lleva a los efectivos a sospechar que la víctima conocía a su agresor o que éste tenía acceso a las llaves de la vivienda.

En ese sentido, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que Romano habría sido víctima de un robo planificado. Se presume que alguien de su entorno cercano pudo haber aprovechado la confianza que el contador tenía con su círculo para ingresar al domicilio y cometer el crimen. Esta teoría se refuerza con el hecho de que la camioneta de la víctima apareció cerrada en un barrio cercano, Villa Nueva, sin signos de violencia ni robo, lo que indicaría que el autor del asesinato intentó desviar la atención o escapar discretamente tras el hecho.

Los familiares de Romano aportaron un dato que generó aún más confusión en los investigadores. Horas antes de que se descubriera el cuerpo, algunos de ellos recibieron un mensaje desde el teléfono del contador. Sin embargo, aseguraron que el texto “no fue escrito por él”, ya que el tono y la forma de expresión no coincidían con su manera habitual de comunicarse. Esta información es clave para los peritos, que ya solicitaron un análisis forense del dispositivo móvil a fin de determinar si el mensaje fue enviado desde el celular de Romano o si fue manipulado por otra persona después de su muerte.

Mientras tanto, los vecinos del barrio aseguran que José Antonio Romano era una persona tranquila, reservada y muy querida. Varios de ellos manifestaron su asombro por el crimen y coincidieron en que la víctima no tenía conflictos ni enemigos conocidos. “Era un hombre de trabajo, siempre amable, vivía solo y nunca se metía con nadie”, contó una vecina que convivía a pocos metros de la casa del contador. La mujer agregó que la última vez que lo vio fue hace casi una semana, cuando lo saludó mientras sacaba su camioneta del garaje.

Por ahora, el misterio crece y las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Si bien todo apunta a que el móvil sería económico, el nivel de planificación y la crueldad del hecho sugieren que podría tratarse de alguien con conocimiento previo del lugar y de los hábitos de la víctima. Los agentes del ECIF hallaron, además, una toalla empapada en sangre y un cuchillo de cocina con rastros biológicos, los cuales ya fueron enviados a laboratorio para determinar si pertenecen al contador o al agresor.

La fiscal a cargo del caso ordenó la autopsia del cuerpo, que será determinante para precisar la data de muerte y el modo en que se produjo. De manera preliminar, los peritos estiman que el homicidio ocurrió entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, aunque no se descarta que el cuerpo haya permanecido más tiempo dentro del freezer, lo que complica la estimación temporal. “Estamos ante un crimen que muestra planificación y conocimiento técnico, alguien que sabía cómo manipular un cuerpo y cómo intentar ocultar la evidencia”, confió una fuente judicial.

La puerta principal de la vivienda estaba cerrada con llave, un detalle que resulta crucial para los investigadores. Este dato refuerza la hipótesis de que el asesino no forzó el ingreso, sino que entró con consentimiento o con un duplicado de las llaves. De hecho, entre los allegados del contador se menciona a un par de conocidos que tenían acceso a la propiedad por motivos laborales, pero por ahora las autoridades prefieren mantener la reserva mientras avanzan con las declaraciones testimoniales.

El impacto social del crimen ha sido profundo. En las redes sociales, cientos de usuarios de Tucumán y otras provincias expresaron su indignación y horror por la brutalidad del hecho, mientras que amigos y ex compañeros de trabajo del contador organizaron una marcha frente a la Municipalidad de Aguilares para pedir justicia y exigir avances en la causa. “No podemos aceptar que alguien sea asesinado de esta manera y quede impune”, expresó uno de los manifestantes.

Por otro lado, la comunidad se encuentra atemorizada, ya que muchos temen que el asesino siga libre y pueda volver a actuar. “Nunca vimos algo así acá, es una locura. Todos estamos con miedo”, admitió un comerciante del centro de Aguilares. La Policía, en tanto, dispuso refuerzos en la zona y trabaja en conjunto con la Brigada de Investigaciones Sur para relevar cámaras de seguridad cercanas al domicilio de la víctima y reconstruir sus últimos movimientos.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que ya se están analizando registros telefónicos, mensajes y movimientos bancarios del contador, en busca de operaciones sospechosas o transferencias que indiquen un posible conflicto económico. “No hay indicios de una disputa personal, pero sí podrían existir motivos financieros, ya que la víctima manejaba dinero y documentación sensible debido a su cargo en Rentas”, precisaron los investigadores.

Mientras los peritos avanzan con las pericias y el relevamiento de pruebas, los familiares de José Antonio Romano claman por respuestas. Su hermana, visiblemente afectada, aseguró que no descansará hasta que se sepa quién le quitó la vida. “Mi hermano era un hombre bueno, trabajador. No merecía morir así. Queremos que se haga justicia y que el culpable pague”, declaró entre lágrimas ante los medios locales.

El caso se convirtió en uno de los más impactantes de los últimos años en Tucumán, tanto por el nivel de violencia como por la frialdad con que fue ejecutado. La fiscalía trabaja contrarreloj para reconstruir el crimen paso a paso y lograr identificar al autor o autores antes de que puedan escapar. Hasta el momento, no se registraron detenciones, pero se espera que en las próximas horas se realicen allanamientos clave en distintos puntos de la provincia.

Mientras tanto, el horror por lo ocurrido en Aguilares se multiplica y la imagen del freezer en el que fue hallado el cuerpo de Romano se convirtió en un símbolo del espanto y de la violencia que golpea al interior tucumano. La comunidad exige justicia, pero también seguridad, en una provincia que en los últimos años ha visto un incremento sostenido de crímenes violentos.

El contador José Antonio Romano, aquel hombre reservado que dedicó su vida al trabajo y a su familia, se transformó —por obra del horror— en el centro de una investigación que recién comienza. Una historia que, más allá de su desenlace judicial, dejará una marca imborrable en la memoria colectiva de Aguilares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Buscaban a un contador y encontraron algo tenebroso e inesperado en su freezer
El estremecedor relato de un sobreviviente que perdió a su mejor amigo en la tragedia de Misiones
Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: quiénes son los 7 acusados y qué papel tuvo cada uno

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar