ANSES confirmó un cambio en los pagos de noviembre: afecta a jubilados y AUH

Los pagos para este grupo comenzarán el lunes 10 y se extenderán hasta el jueves 20 de noviembre:
- Lunes 10: DNI terminados en 0
- Martes 11: DNI terminados en 1
- Miércoles 12: DNI terminados en 2
- Jueves 13: DNI terminados en 3
- Viernes 14: DNI terminados en 4
- Lunes 17: DNI terminados en 5
- Martes 18: DNI terminados en 6
- Miércoles 19: DNI terminados en 7
- Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
El pago para quienes perciben ingresos mayores al haber mínimo se realizará entre el jueves 20 y el viernes 28 de noviembre:
- Jueves 20: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 25: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 26: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 27: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 28: DNI terminados en 8 y 9
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los beneficiarios de pensiones no contributivas cobrarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre:
- Lunes 10: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 11: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 12: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 13: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 14: DNI terminados en 8 y 9
AUH y SUAF: cuándo cobran
- Lunes 10: DNI terminados en 0
- Martes 11: DNI terminados en 1
- Miércoles 12: DNI terminados en 2
- Jueves 13: DNI terminados en 3
- Viernes 14: DNI terminados en 4
- Lunes 17: DNI terminados en 5
- Martes 18: DNI terminados en 6
- Miércoles 19: DNI terminados en 7
- Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9