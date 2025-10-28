En vivo Radio La Red
ANSES confirmó un cambio en los pagos de noviembre: afecta a jubilados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer una modificación que tendrá un impacto en el desembolso de algunos de sus haberes.

Los jubilados y los beneficiarios de AUH verán una modificación en el calendario de noviembre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que realizará ajustes en su cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025. El motivo del cambio es el cierre de las entidades bancarias entre el viernes 21 y el lunes 24, fechas que no habían sido contempladas cuando se diseñó el calendario original.

ANSES actualiza la AUH en noviembre con nuevos montos y extras

El objetivo de la modificación es garantizar que todos los beneficiarios puedan cobrar sus haberes sin inconvenientes durante un mes que tendrá varios días sin actividad bancaria.

ANSES_pago

Cronograma de pagos de ANSES en noviembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo (SIPA)

Los pagos para este grupo comenzarán el lunes 10 y se extenderán hasta el jueves 20 de noviembre:

  • Lunes 10: DNI terminados en 0
  • Martes 11: DNI terminados en 1
  • Miércoles 12: DNI terminados en 2
  • Jueves 13: DNI terminados en 3
  • Viernes 14: DNI terminados en 4
  • Lunes 17: DNI terminados en 5
  • Martes 18: DNI terminados en 6
  • Miércoles 19: DNI terminados en 7
  • Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

El pago para quienes perciben ingresos mayores al haber mínimo se realizará entre el jueves 20 y el viernes 28 de noviembre:

  • Jueves 20: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 25: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 26: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 27: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 28: DNI terminados en 8 y 9

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de pensiones no contributivas cobrarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre:

  • Lunes 10: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 11: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 12: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 13: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 14: DNI terminados en 8 y 9

AUH y SUAF: cuándo cobran

  • Lunes 10: DNI terminados en 0
  • Martes 11: DNI terminados en 1
  • Miércoles 12: DNI terminados en 2
  • Jueves 13: DNI terminados en 3
  • Viernes 14: DNI terminados en 4
  • Lunes 17: DNI terminados en 5
  • Martes 18: DNI terminados en 6
  • Miércoles 19: DNI terminados en 7
  • Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9
