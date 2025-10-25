En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
WhatsApp
TECNOLOGÍA

Cómo eliminar archivos de la papelera de WhatsApp y recuperar espacio oculto en tu celular

Descubrí cómo hacer para eliminar archivos de la papelera de WhatsApp y liberar memoria sin perder tus chats ni fotos importantes.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Cómo eliminar archivos de la papelera de WhatsApp y recuperar espacio oculto en tu celular. (Foto: Archivo)

Cómo eliminar archivos de la papelera de WhatsApp y recuperar espacio oculto en tu celular. (Foto: Archivo)

WhatsApp puede transformarse en una de las aplicaciones que más espacio consume en cualquier teléfono. Fotos, videos, audios y documentos se acumulan de manera silenciosa, llenando la memoria interna y afectando el rendimiento del dispositivo. Lo que pocos saben es que la app oculta una especie de "papelera" donde quedan almacenados temporalmente archivos que creemos haber eliminado.

Leé también Cómo recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp: el paso a paso para Android y iOS
Cómo recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp: el paso a paso para Android y iOS. (Foto: Archivo)

Saber cómo eliminar archivos de la papelera de WhatsApp es la clave para recuperar espacio sin perder información valiosa.

Qué ocurre con los archivos que borrás en WhatsApp

Cuando un usuario elimina un mensaje, foto o video dentro de WhatsApp, el contenido no desaparece inmediatamente del almacenamiento del teléfono. En muchos casos, estos archivos quedan en caché o dentro de carpetas ocultas del sistema que actúan como una especie de “papelera temporal”. Aunque la aplicación no lo muestre explícitamente, esa información sigue ocupando espacio.

La acumulación de estos restos digitales es lo que hace que, con el paso de los meses, la app se vuelva más pesada y el teléfono empiece a mostrar lentitud o advertencias de memoria llena. De hecho, WhatsApp es una de las aplicaciones que más almacenamiento consume en Android y iPhone, sobre todo por la cantidad de multimedia que se comparte a diario en grupos.

Papelera de WhatsApp

La herramienta de administración de almacenamiento

Para solucionar este problema, WhatsApp cuenta con una función que permite revisar en detalle cuánto espacio ocupa cada conversación y qué tipo de archivos están consumiendo más memoria.

El acceso es sencillo: Configuración > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. En esta sección, el usuario puede visualizar los archivos más pesados, los mensajes reenviados con frecuencia y hasta los contenidos duplicados. La aplicación clasifica los elementos según su tamaño y el chat al que pertenecen, facilitando la eliminación de lo que realmente ya no se necesita.

Gracias a esta herramienta, se puede vaciar la “papelera oculta” sin tener que borrar la aplicación ni perder las conversaciones importantes. Además, es posible liberar espacio sin afectar los datos de las copias de seguridad que se guardan en Google Drive o iCloud.

Papelera de WhatsApp.jpg

Cómo eliminar archivos de la papelera de WhatsApp sin borrar la app

Para quienes no desean desinstalar nada, la opción más práctica es vaciar los archivos de la papelera de WhatsApp directamente desde el administrador de almacenamiento. Basta con seleccionar los elementos grandes o innecesarios y tocar “Eliminar”.

Los archivos borrados de esta manera desaparecen definitivamente del dispositivo, liberando espacio de inmediato. Este proceso es especialmente útil en grupos donde se comparten muchos videos o fotos pesadas, ya que evita que la memoria se sature sin perder el acceso a los chats activos.

Además, se puede activar la opción de “no descargar automáticamente” fotos o videos, reduciendo así el almacenamiento futuro. Esto se configura desde: Configuración > Almacenamiento y datos > Descarga automática de medios.

Papelera de WhatsApp.jpg

Cómo vaciar chats individuales sin perder contactos

En caso de que el problema esté concentrado en una sola conversación, se puede optar por vaciar un chat específico. Para hacerlo, hay que abrir la pestaña de “Chats”, seleccionar la conversación, tocar el menú de tres puntos (en Android) o “Más” (en iPhone), y luego elegir “Vaciar chat”.

Antes de confirmar, WhatsApp ofrece la opción de eliminar también los archivos multimedia que están guardados en la galería del teléfono. Si se activa esta función, no solo desaparecen los mensajes, sino también las fotos o videos almacenados fuera de la app.

Una vez completado el proceso, el chat permanecerá visible, pero sin contenido. Es una forma eficaz de limpiar sin perder los contactos ni el historial del grupo.

Diseño sin título (3).jpg

Cómo borrar todos los mensajes de una sola vez

Si el objetivo es hacer una limpieza completa, WhatsApp permite vaciar todos los chats al mismo tiempo. Para hacerlo: Configuración > Chats > Historial de chats > Vaciar todos los chats.

La aplicación pedirá una confirmación antes de proceder y ofrecerá la opción de eliminar también los archivos multimedia asociados o los mensajes destacados. Esta herramienta no borra los contactos ni los grupos, solo su contenido, por lo que el historial quedará completamente vacío.

Es recomendable realizar una copia de seguridad antes de aplicar esta opción, especialmente si se desean conservar mensajes o archivos importantes. Para ello, se debe activar la función desde: Configuración > Chats > Copia de seguridad.

WhatsApp

Cómo eliminar el caché de WhatsApp y liberar memoria extra

Además de los mensajes y archivos visibles, WhatsApp guarda una gran cantidad de información temporal en forma de caché. Este caché incluye vistas previas de imágenes, miniaturas y datos que aceleran la carga de chats, pero que, con el tiempo, pueden ocupar cientos de megabytes.

Para eliminarlo en Android:

  • Mantener presionado el ícono de WhatsApp.
  • Tocar en “Información de la aplicación”.
  • Seleccionar “Almacenamiento y caché”.
  • Tocar “Borrar caché”.

En iPhone, el sistema no permite eliminar el caché de forma directa, pero sí se puede lograr reinstalando la aplicación después de hacer una copia de seguridad. Este método elimina archivos residuales que el usuario no puede ver desde la interfaz principal.

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp
Notas relacionadas
Nueva función en WhatsApp: qué son los nombres de usuario y cómo hacer para reservar el tuyo
Cuál es el verdadero significado del emoji de las manos abiertas en WhatsApp y cómo debe usarse
WhatsApp cambia los chats grupales y nadie se esperaba esta nueva función que lo revoluciona todo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar