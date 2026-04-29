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Dolor infinito

Se supo el verdadero motivo por el que Tamara Paganini decidió enterrar a sus hijos en otro país

El desgarrador motivo por el que Tamara Paganini decidió llevar los restos de sus hijos mellizos a otro país. Enterate.

Se supo el verdadero motivo por el que Tamara Paganini decidió enterrar a sus hijos en otro país

La historia más dolorosa de Tamara Paganini volvió a conmover a todos tras conocerse el verdadero motivo detrás de una decisión tan íntima como impactante: despedir a sus hijos en otro país, lejos de todo, en uno de los lugares más simbólicos del mundo.

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Después de años de lucha, tratamientos y una búsqueda marcada por la esperanza, Tamara logró cumplir su sueño de ser madre a los 42 años. La noticia de su embarazo de mellizos, Vitorio y Donatella, parecía ser el comienzo de la felicidad definitiva. Sin embargo, el destino le tenía preparada una tragedia imposible de imaginar.

Durante el embarazo, recibió un devastador diagnóstico: uno de sus bebés tenía una condición incompatible con la vida. Como si eso no fuera suficiente, complicaciones severas obligaron a adelantar el parto cuando apenas transitaba los seis meses y medio de gestación.

El golpe fue devastador. Vitorio murió a los pocos minutos de nacer, en los brazos de su madre, en una despedida imposible de asimilar. Donatella, por su parte, luchó durante semanas en incubadora, aferrándose a la vida mientras sus padres sostenían la esperanza. Pero finalmente, también falleció.

El dolor fue absoluto. Una pérdida que quebró todo, menos el amor entre Tamara y su pareja, quien se convirtió en su sostén en el momento más oscuro de sus vidas.

Con el paso del tiempo, ambos decidieron realizar un gesto profundamente simbólico para honrar a sus hijos: viajaron a Walt Disney World, el lugar conocido como “el más feliz del mundo”. Allí, frente al emblemático castillo y la histórica estatua de Walt Disney junto a Mickey, dejaron parte de las cenizas de sus bebés en un acto íntimo, silencioso y cargado de amor.

La elección no fue casual. Para Tamara, ese destino representaba magia, luz y un espacio eterno donde sus hijos podrían descansar de una manera especial.

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