Astrología: Los tres signos que tendrán un comienzo de mayo difícil y cómo evitar el drama

2. Leo: El desafío al trono

Para Leo, el inicio de mayo será un choque de egos. Tauro es un signo de tierra, práctico y testarudo, mientras que Leo es fuego, brillo y autoridad. Esta cuadratura generará chispas, especialmente en el ámbito laboral. Es muy probable que un jefe, un cliente o un compañero de trabajo cuestione tu autoridad o tu forma de hacer las cosas.

Leo sufrirá si intenta imponer su voluntad por la fuerza. Sentirás que no te reconocen lo suficiente o que tus ideas son ignoradas. El consejo viral para Leo es: bajá el perfil. No necesitás ser el centro de atención todos los días. Usá los primeros días de mayo para observar y planificar. Si lográs domar tu orgullo, hacia mediados de mes vas a recuperar el control, pero el arranque será una lección de humildad que te va a costar procesar.

3. Acuario: El choque con la rutina

El tercer signo en la lista de los que tendrán un mayo movido es Acuario. Los acuarianos aman la libertad, la innovación y lo imprevisto. Sin embargo, la energía de mayo es extremadamente estructurada y "pesada". Sentirás que el mundo va más lento de lo que vos necesitás, y eso te va a generar una ansiedad insoportable.

El sufrimiento para Acuario vendrá de la sensación de estancamiento. Trámites que no salen, respuestas que se demoran y una rutina que se siente como una cárcel. El consejo práctico es: encontrá pequeñas fugas de libertad. No intentes cambiar el sistema en la primera semana de mayo; adaptate lo mejor que puedas. Si te resistís a la lentitud del mes, vas a terminar con un pico de estrés. La paciencia será tu mantra, aunque te cueste horrores.

Cómo sobrevivir a la primera semana de mayo

Si no sos de estos tres signos, no te confíes; la energía nos afecta a todos de alguna manera. Pero si estás en la lista, aquí hay un kit de supervivencia:

Hidratación y descanso: Suena básico, pero los tránsitos difíciles agotan el sistema nervioso.

Menos redes sociales: Comparar tu "comienzo de mes difícil" con las vidas perfectas de Instagram solo va a aumentar tu angustia.

Rituales de descarga: Un baño con sal gruesa o caminar descalzo por el pasto te ayudará a bajar la tensión de la cabeza al suelo.

FAQ: Dudas sobre el "sufrimiento" astral

¿Esto significa que me va a ir mal en todo? No, solo que en ciertas áreas (relaciones para Escorpio, trabajo para Leo, libertad para Acuario) habrá más fricción de la habitual.

¿Cuánto dura esta racha? Generalmente, la tensión se disipa después de la primera semana, cuando los planetas se acomodan en sus nuevas posiciones.

¿Puedo hacer algo para cambiar mi destino? La astrología no es sentencia, es clima. Si sabés que va a llover (tensión astral), llevá paraguas (paciencia y estrategia).

Conclusión: Un puente hacia la transformación

El cierre de abril y el inicio de mayo no son solo fechas en un almanaque; son portales de energía que nos invitan a resetear nuestra intención. Ya sea que tu signo esté en una racha de suerte o enfrentando desafíos, recordá que el cosmos no conspira contra vos, sino que te empuja a ser tu versión más auténtica. Mayo llega para enseñarnos el valor de la persistencia y el placer de lo simple. ¡Aprovechalo para plantar las semillas de lo que querés ver florecer en primavera!