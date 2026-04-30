Se estrenó "CASUAL" en Calle Corrientes: la comedia más desopilante, provocadora e imperdible de la cartelera porteña

“CASUAL” plantea una pregunta tan simple como poderosa: ¿cuánto mostramos realmente de nosotros mismos y cuánto preferimos editar para evitar ser juzgados?

A partir de esa premisa, la obra despliega una serie de enredos, contradicciones y momentos hilarantes que conectan de lleno con el público actual, logrando una combinación perfecta entre entretenimiento puro y reflexión social.

El elenco, integrado por figuras de enorme talento como Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich, brilla con actuaciones sólidas, dinámicas y absolutamente efectivas.

Bajo la dirección de Pablo Fábregas, la puesta logra ritmo, frescura y un humor que no da respiro.

Con funciones de miércoles a viernes a las 21 horas, y sábados y domingos con doble función a las 19 y 21 horas, “CASUAL” ya se consolida como una salida teatral imprescindible para quienes buscan reírse de verdad.