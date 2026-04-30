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Se estrenó "CASUAL" en Calle Corrientes: la comedia más desopilante, provocadora e imperdible de la cartelera porteña

“CASUAL” ya se estrenó en Calle Corrientes y se convirtió en una de las comedias más divertidas, filosas y recomendables del año: una obra desopilante, con humor inteligente y un elenco brillante que realmente vale la pena ir a ver.

Se estrenó CASUAL en Calle Corrientes: la comedia más desopilante, provocadora e imperdible de la cartelera porteña

La cartelera teatral de Buenos Aires ya tiene uno de sus grandes fenómenos del año: CASUAL llegó oficialmente a Calle Corrientes y se posiciona como una de las comedias más divertidas, inteligentes y recomendables de la temporada.

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Truco para hacer el asado: para qué sirve frotar un hielo por la parrilla y cuándo recomiendan hacerlo. (Foto: Freepik)

Ganadora del Concurso Contar 2025, la obra escrita por Federico Viescas desembarcó en el emblemático Multiteatro con una propuesta tan filosa como actual, que combina humor, vínculos modernos, prejuicios, sexo ocasional y las complejidades de las identidades construidas.

El resultado es explosivo: una experiencia teatral verdaderamente desopilante, con situaciones para morirse de risa, diálogos agudos y una mirada tan divertida como incómoda sobre las relaciones contemporáneas.

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“CASUAL” plantea una pregunta tan simple como poderosa: ¿cuánto mostramos realmente de nosotros mismos y cuánto preferimos editar para evitar ser juzgados?

A partir de esa premisa, la obra despliega una serie de enredos, contradicciones y momentos hilarantes que conectan de lleno con el público actual, logrando una combinación perfecta entre entretenimiento puro y reflexión social.

El elenco, integrado por figuras de enorme talento como Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich, brilla con actuaciones sólidas, dinámicas y absolutamente efectivas.

Bajo la dirección de Pablo Fábregas, la puesta logra ritmo, frescura y un humor que no da respiro.

Con funciones de miércoles a viernes a las 21 horas, y sábados y domingos con doble función a las 19 y 21 horas, “CASUAL” ya se consolida como una salida teatral imprescindible para quienes buscan reírse de verdad.

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