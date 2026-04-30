La imponente cifra que gastó Jésica Cirio en un local de ropa de Madrid: "Elige sin parar"

Jésica Cirio confirmó hace unos días su embarazo a un año de comenzar su noviazgo con el empresario Nicolás Trombino. En medio de la alegría por esa feliz noticia, la modelo decidió viajar con su hija Chloé y una amiga al Viejo Continente.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras confirmar su embarazo, la modelo Jésica Cirio viajó a Europa y se conocieron imágenes de su recorrida por un local de ropa donde gastó una fortuna.
En el programa Puro Show (El Trece), se conocieron detalles de la compra en un local de indumentaria que hizo la modelo y en el cual gastó una importante suma en euros. Además, se indicó que Cirio no se prueba la ropa que elige.
“Ella está con su hija y una amiga en Europa, más precisamente en Madrid, y me mandaron imágenes de ellas”, dijo la panelista Pochi sobre el paseo con compras incluida de la rubia en España.
Y agregó: “Me cuentan que Jésica está en un local de ropa de una las marcas más famosas, que no es de las más accesibles y está muy de moda, y me cuentan que está en esa tienda ahora y que elige ropa sin parar y no se la prueba".
En ese sentido, Marcia Frisciotti remarcó el alto monto de la compra de la modelo en ese local de ropa europeo: "La compra solo en esta tienda en Madrid estamos hablando de 4 mil euros".
Cabe recordar que tras la escandalosa separación de Martín Insaurralde y Elías Piccirillo, Cirio se alejó por decisión propia hace un tiempo de los medios. Tras conocerse su embarazo con su actual pareja, la modelo viajó a Europa y disfruta de unos días de descanso con su pequeña hija y una amiga.
Jésica Cirio habló en Desayuno Americano (América Tv) y comentó sus sensaciones tras conocerse en LAM la noticia de su embarazo, fruto de su noviazgo con Nicolás Trombino.
“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo emocionada.
Y confirmó el sexo del bebé: “Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie", agregó emocionada. "Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos".
En cuanto a su actual pareja y padre de su hijo, Cirio explicó cómo tomaron la linda noticia: "Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo (por la convivencia). No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años", indicó la modelo.
En cuanto a la posibilidad de vivir juntos ya con el embarazo confirmado, la modelo explicó: "Vivimos a distancias bastantes grandes y ya se acomodorá en algunas charlas que nos queda por delante".