El Gobierno y ANSES confirmaron la mejor noticia para jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los beneficiarios con ingresos previsionales mínimos comenzarán a cobrar desde la segunda semana del mes:
- DNI finalizados en 0: 11 de mayo
- DNI finalizados en 1: 12 de mayo
- DNI finalizados en 2: 13 de mayo
- DNI finalizados en 3: 14 de mayo
- DNI finalizados en 4: 15 de mayo
- DNI finalizados en 5: 18 de mayo
- DNI finalizados en 6: 19 de mayo
- DNI finalizados en 7: 20 de mayo
- DNI finalizados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
Para quienes cobran montos superiores, el calendario se extenderá hacia la última parte del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
AUH y Asignación Familiar por Hijo: el cronograma para millones de familias
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo seguirán el esquema tradicional, comenzando también en la segunda semana de mayo.
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Este beneficio resulta esencial para millones de familias de bajos recursos, ya que representa un ingreso clave para alimentación, educación y salud infantil.
Asignación por Embarazo (AUE): fechas de mayo confirmadas
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social percibirán sus pagos bajo el mismo esquema que AUH:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
La asistencia económica busca acompañar a embarazadas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo controles de salud y protección social.
Prenatal y Maternidad: fechas de acreditación
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio
Pago Único: matrimonio, nacimiento y adopción
Las prestaciones de Pago Único, destinadas a cubrir eventos familiares específicos, también tendrán acreditación durante mayo.
- Todas las terminaciones de DNI: del 12 de mayo al 10 de junio
Este beneficio incluye:
- Matrimonio
- Nacimiento
- Adopción
Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma completo
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignaciones Familiares de PNC
- Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo: cuándo se cobra
Los trabajadores desocupados que perciben la prestación tendrán sus depósitos hacia finales del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Este programa continúa siendo una herramienta fundamental para quienes perdieron su empleo formal, ofreciendo respaldo económico temporal.
Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en ANSES
Los titulares de cualquier prestación pueden verificar información oficial mediante distintos canales digitales:
- Sitio web oficial de ANSES
- Aplicación Mi ANSES
- Ingreso con número de CUIL
- Clave de Seguridad Social
A través de estas plataformas, cada beneficiario podrá confirmar:
- Fecha exacta de cobro
- Lugar de pago
- Banco asignado
- Estado de liquidación
El dinero será depositado automáticamente en la cuenta correspondiente, permitiendo retiro por ventanilla o cajero automático sin gestiones presenciales adicionales.