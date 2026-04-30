El Gobierno y ANSES confirmaron la mejor noticia para jubilados y pensionados

ANSES oficializó el calendario de pago de mayo para jubilados y pensionados, confirmando la fecha de cobro según terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el esperado cronograma de pagos correspondiente a mayo para millones de beneficiarios en todo el país. Jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUE, asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la prestación por desempleo ya pueden consultar sus fechas de cobro, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Calendario de pagos de ANSES confirmado mayo 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

Como sucede cada mes, el esquema fue diseñado para garantizar una distribución ordenada de los haberes, evitando aglomeraciones en entidades bancarias y facilitando el acceso a los fondos mediante cajeros automáticos o sucursales habituales. No será necesario realizar trámites adicionales, ya que los depósitos se acreditarán automáticamente en las cuentas informadas por cada beneficiario.

El calendario de mayo cobra especial relevancia en un contexto económico complejo, donde cada fecha de cobro representa una organización fundamental para miles de hogares argentinos que dependen de estas prestaciones para cubrir necesidades básicas.

Jubilaciones y pensiones: fechas diferenciadas según el monto del haber

ANSES mantendrá el sistema de pagos escalonados para jubilados y pensionados, diferenciando entre quienes perciben haberes mínimos y aquellos cuyos ingresos superan ese piso.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los beneficiarios con ingresos previsionales mínimos comenzarán a cobrar desde la segunda semana del mes:

  • DNI finalizados en 0: 11 de mayo
  • DNI finalizados en 1: 12 de mayo
  • DNI finalizados en 2: 13 de mayo
  • DNI finalizados en 3: 14 de mayo
  • DNI finalizados en 4: 15 de mayo
  • DNI finalizados en 5: 18 de mayo
  • DNI finalizados en 6: 19 de mayo
  • DNI finalizados en 7: 20 de mayo
  • DNI finalizados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Para quienes cobran montos superiores, el calendario se extenderá hacia la última parte del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

AUH y Asignación Familiar por Hijo: el cronograma para millones de familias

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo seguirán el esquema tradicional, comenzando también en la segunda semana de mayo.

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Este beneficio resulta esencial para millones de familias de bajos recursos, ya que representa un ingreso clave para alimentación, educación y salud infantil.

Asignación por Embarazo (AUE): fechas de mayo confirmadas

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social percibirán sus pagos bajo el mismo esquema que AUH:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

La asistencia económica busca acompañar a embarazadas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo controles de salud y protección social.

Prenatal y Maternidad: fechas de acreditación

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio

Pago Único: matrimonio, nacimiento y adopción

Las prestaciones de Pago Único, destinadas a cubrir eventos familiares específicos, también tendrán acreditación durante mayo.

  • Todas las terminaciones de DNI: del 12 de mayo al 10 de junio

Este beneficio incluye:

  • Matrimonio
  • Nacimiento
  • Adopción

Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma completo

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo: cuándo se cobra

Los trabajadores desocupados que perciben la prestación tendrán sus depósitos hacia finales del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Este programa continúa siendo una herramienta fundamental para quienes perdieron su empleo formal, ofreciendo respaldo económico temporal.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en ANSES

Los titulares de cualquier prestación pueden verificar información oficial mediante distintos canales digitales:

  • Sitio web oficial de ANSES
  • Aplicación Mi ANSES
  • Ingreso con número de CUIL
  • Clave de Seguridad Social

A través de estas plataformas, cada beneficiario podrá confirmar:

  • Fecha exacta de cobro
  • Lugar de pago
  • Banco asignado
  • Estado de liquidación

El dinero será depositado automáticamente en la cuenta correspondiente, permitiendo retiro por ventanilla o cajero automático sin gestiones presenciales adicionales.

