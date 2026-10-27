Hortensias en florero: cómo cuidarlas para que duren más y no se marchiten rápido

Un recurso habitual es hacer un nuevo corte en la base antes de colocar las flores en agua. Ese recorte genera una superficie fresca y favorece la entrada de líquido. Lo ideal es usar una tijera o herramienta bien afilada y limpia para no aplastar el tallo ni incorporar suciedad.

Cómo preparar los tallos antes de ponerlos en el florero

El primer paso es recortar cada tallo en diagonal. Ese ángulo aumenta la superficie de contacto con el agua y evita que la base quede completamente apoyada contra el fondo del recipiente. Si es posible, el corte puede hacerse bajo el agua o trasladando la flor al florero inmediatamente después, para reducir la entrada de aire.

También conviene retirar las hojas que quedarían por debajo del nivel del agua. Este detalle es clave: las hojas sumergidas se degradan, ensucian el líquido y favorecen la presencia de microorganismos. Además, en el caso de las hortensias, sacar parte del follaje disminuye la pérdida de humedad y ayuda a que la flor conserve mejor sus reservas.

Una secuencia útil consiste en limpiar el florero, llenarlo con agua fresca, recortar los tallos, eliminar hojas bajas y acomodar las flores sin apretarlas demasiado. Cuanto más limpio sea el punto de partida, mejores serán las condiciones para que el ramo se mantenga.

Alumbre para hortensias: cómo se usa y qué esperar

El alumbre se usa en floristería como una ayuda adicional para tratar el extremo recién cortado del tallo. La técnica es sencilla: después de recortar la base, se apoya apenas esa punta sobre polvo de alumbre y luego se coloca la flor enseguida en el agua.

Este recurso no debe entenderse como una garantía de duración exacta, porque la vida de un ramo depende de varios factores: el estado de la flor al momento del corte, la temperatura del ambiente, la limpieza del agua y la variedad. Sin embargo, puede incorporarse como un paso complementario dentro de una rutina de cuidado, especialmente cuando las hortensias empiezan a verse blandas o decaídas.

Algunas guías de extensión universitaria mencionan el alumbre para floristería entre las opciones utilizadas para sellar el tallo y ayudar a liberar burbujas de aire. Aun así, las prácticas básicas siguen siendo indispensables: agua limpia, cortes renovados y eliminación de material vegetal sumergido.

Agua limpia y buena ubicación: dos hábitos que hacen la diferencia

El agua del florero no debería permanecer varios días sin revisión. Es recomendable controlar el nivel a diario, completar cuando haga falta y cambiarla por completo cada pocos días. Al renovar el agua, conviene enjuagar los tallos y realizar un nuevo corte en la base para mejorar la absorción.

La acumulación de bacterias en el extremo del tallo puede dificultar la entrada de agua. Por eso, la higiene del florero y del líquido es tan importante como el recorte inicial. Un recipiente limpio reduce el deterioro y ayuda a que las flores se mantengan firmes durante más tiempo.

La ubicación también influye. Las hortensias cortadas se conservan mejor lejos del sol directo, radiadores, estufas, ventanas muy calurosas o corrientes de aire seco. Un ambiente fresco disminuye el estrés de la flor y ayuda a preservar la hidratación. Si la casa lo permite, durante la noche el ramo puede trasladarse a una habitación más fresca.

Con una preparación adecuada, cambios de agua frecuentes, tallos limpios y una ubicación cuidada, las hortensias pueden lucir mejor en el florero. El alumbre puede sumar, pero el verdadero secreto está en sostener una rutina simple y constante de higiene e hidratación.