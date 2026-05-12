Impacto por la fortuna que recibió Dibu Martínez por algo que nadie esperana

“Le dije a mi profesora: ‘Por favor, necesito aprobar este examen, son 20.000 libras’”, recordó entre risas.

Durante un año completo, Martínez estudió intensamente hasta lograr superar la exigente prueba académica, asegurándose así una cifra extraordinaria que marcó un antes y un después en su adaptación al fútbol inglés.

El esfuerzo no solo le permitió acceder al millonario premio, sino también integrarse mejor a uno de los entornos más competitivos del mundo. Su historia rápidamente se viralizó, generando sorpresa por el nivel de exigencia contractual y por la fortuna que estaba en juego por una habilidad que muchos considerarían secundaria dentro del deporte.