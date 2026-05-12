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Impacto por la fortuna que recibió Dibu Martínez por algo que nadie esperana

La millonaria cifra que cobró Dibu Martínez que sorprendió a todos por el particular motivo y se volvió viral. Enterate.

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Impacto por la fortuna que recibió Dibu Martínez por algo que nadie esperana

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a dar que hablar, pero esta vez no fue por una atajada histórica ni por sus actuaciones con la Selección Argentina, sino por una revelación inesperada sobre sus primeros años en el fútbol europeo.

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El arquero campeón del Mundo contó que, durante su etapa en Inglaterra, recibió una oferta económica tan insólita como millonaria: un bono de 20 mil libras esterlinas (más de 27 mil dólares) simplemente por aprender inglés y aprobar un exigente examen en la prestigiosa Universidad de Cambridge.

El actual referente del Aston Villa confesó que dominar el idioma era una condición clave dentro de su contrato, impulsada por la fuerte filosofía del histórico entrenador Arsène Wenger, quien consideraba fundamental que sus jugadores pudieran comunicarse plenamente.

“Lo pusimos en el contrato: si aprobaba un examen en Cambridge University, me daban 20.000 libras”, reveló Dibu. Lejos de tomarlo a la ligera, el arquero se obsesionó con la meta.

“Le dije a mi profesora: ‘Por favor, necesito aprobar este examen, son 20.000 libras’”, recordó entre risas.

Durante un año completo, Martínez estudió intensamente hasta lograr superar la exigente prueba académica, asegurándose así una cifra extraordinaria que marcó un antes y un después en su adaptación al fútbol inglés.

El esfuerzo no solo le permitió acceder al millonario premio, sino también integrarse mejor a uno de los entornos más competitivos del mundo. Su historia rápidamente se viralizó, generando sorpresa por el nivel de exigencia contractual y por la fortuna que estaba en juego por una habilidad que muchos considerarían secundaria dentro del deporte.

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