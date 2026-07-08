Impacto en los medios: arrestaron a un periodista de 47 años y su radio rompió el silencio

La repercusión del caso no tardó en trasladarse al ámbito laboral. A través de un comunicado oficial, Rock & Pop Chaco informó que decidió levantar el programa que conducía Bistman y marcó una clara postura institucional frente a la denuncia.

"Desde nuestro espacio queremos informar que, luego de las noticias difundidas sobre la detención y denuncia de un periodista de nuestra grilla, hemos decidido bajar el programa de nuestra emisora. Las políticas de género que sostenemos y avalamos no acompañan este tipo de acciones ni las van a cobijar en forma alguna. Nuestra casa es sinónimo de comunidad y nos encargamos de que sea siempre de esa forma", expresó la emisora.

Además de las amenazas denunciadas, la Justicia también investiga una acusación por presunto abuso sexual, causa que continúa bajo la órbita del Equipo Fiscal especializado en violencia de género.

Mientras avanza la investigación, Bistman permanece detenido y el caso continúa generando una fuerte repercusión tanto en el ámbito judicial como en el periodístico. Cabe aclarar que las acusaciones se encuentran en etapa de investigación y aún no existe una condena judicial.