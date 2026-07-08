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Impacto en los medios: arrestaron a un periodista de 47 años y su radio rompió el silencio

La fuerte decisión de una importante radio tras la detención de uno de sus periodistas. Enterate.

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Impacto en los medios: arrestaron a un periodista de 47 años y su radio rompió el silencio

El periodista y locutor Mauro Daniel Bistman, de 47 años, fue detenido este lunes luego de presentarse de manera espontánea en la División Delitos Contra las Personas de la Policía del Chaco, en el marco de una investigación por supuestas amenazas en contexto de violencia de género. El caso generó un fuerte impacto en el ambiente periodístico y, pocas horas después, la radio donde trabajaba anunció una contundente decisión.

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La investigación se inició tras la denuncia presentada por su expareja, quien relató una serie de episodios de violencia verbal y amenazas que, según consta en la causa, se habrían agravado tras el fin de la relación.

De acuerdo con la denuncia, uno de los hechos más delicados ocurrió a principios de junio, cuando el periodista habría intentado mantener relaciones sexuales sin el consentimiento de la mujer. Siempre según la presentación judicial, ante la negativa, la habría amenazado de muerte tanto a ella como a su hijo de 9 años, con frases como "Te voy a matar" y "Te voy a pegar donde más te duele", lo que motivó la intervención del servicio de emergencias 911.

Tras su presentación ante las autoridades, el Equipo Fiscal N.º 4 de Género ordenó su inmediata aprehensión. Luego fue trasladado para su identificación y la confección de los registros correspondientes, mientras continúa el avance de la investigación para determinar su situación procesal.

La repercusión del caso no tardó en trasladarse al ámbito laboral. A través de un comunicado oficial, Rock & Pop Chaco informó que decidió levantar el programa que conducía Bistman y marcó una clara postura institucional frente a la denuncia.

"Desde nuestro espacio queremos informar que, luego de las noticias difundidas sobre la detención y denuncia de un periodista de nuestra grilla, hemos decidido bajar el programa de nuestra emisora. Las políticas de género que sostenemos y avalamos no acompañan este tipo de acciones ni las van a cobijar en forma alguna. Nuestra casa es sinónimo de comunidad y nos encargamos de que sea siempre de esa forma", expresó la emisora.

Además de las amenazas denunciadas, la Justicia también investiga una acusación por presunto abuso sexual, causa que continúa bajo la órbita del Equipo Fiscal especializado en violencia de género.

Mientras avanza la investigación, Bistman permanece detenido y el caso continúa generando una fuerte repercusión tanto en el ámbito judicial como en el periodístico. Cabe aclarar que las acusaciones se encuentran en etapa de investigación y aún no existe una condena judicial.

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