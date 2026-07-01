Video: empujó a su pareja embarazada por la escalera, la persiguió y la volvió a atacar

La persiguió y volvió a atacarla

De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios locales, el agresor siguió a la mujer hasta el estacionamiento, donde volvió a golpearla. En esa segunda agresión la atacó con el mango de uno de los cuchillos, provocándole un corte en la frente.

En medio del ataque, la víctima consiguió pedir ayuda a una vecina, quien llamó al 911. Antes de la llegada de la Policía, el hombre también intentó agredir a un cuñado y atacó a un repartidor de pan que había intentado intervenir para defender a la mujer.

Finalmente, los efectivos lograron detenerlo cuando se encontraba sobre el techo de una camioneta dentro del predio.

La víctima permanece internada

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internada bajo observación debido a que cursa un embarazo de siete meses.

Los médicos constataron lesiones en el rostro y el abdomen, por lo que continúa siendo monitoreada para evaluar tanto su estado de salud como el del bebé.

El agresor quedó detenido e imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de armas y daño simple, ya que también rompió el espejo retrovisor de una camioneta durante el episodio.

La causa quedó a cargo de la fiscal Claudia Galante, quien aguarda los resultados de las pericias médicas para determinar si corresponde agravar la calificación penal debido al embarazo de la víctima.