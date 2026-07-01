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Video: empujó a su pareja embarazada por la escalera, la persiguió y la volvió a atacar

El ataque ocurrió en un edificio de San Juan y fue registrado por las cámaras de seguridad. La víctima sufrió lesiones en el rostro y el abdomen, mientras que el agresor fue detenido e imputado por violencia de género.

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Video: empujó por la escalera a su pareja embarazada

Video: empujó por la escalera a su pareja embarazada, la persiguió y la volvió a atacar en el estacio

Un estremecedor episodio de violencia de género ocurrió en la localidad sanjuanina de Rivadavia, donde un hombre de 25 años atacó brutalmente a su pareja, embarazada de siete meses. La empujó por una escalera tras amenazarla con dos cuchillos y luego volvió a golpearla en un estacionamiento del edificio. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

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El hecho ocurrió cerca en un complejo ubicado sobre la calle Juan B. Justo al 1100 Sur. Según trascendió, el agresor había salido a realizar compras y, al regresar, comenzó a acusar a la mujer de haber dejado ingresar a otro hombre al departamento durante su ausencia.

En medio de un ataque de celos, le quitó el celular y recorrió los pasillos del edificio en busca del supuesto "intruso". Minutos después regresó al departamento armado con dos cuchillos y comenzó una nueva discusión que terminó de la peor manera.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre empuja a la víctima, que se encontraba sobre el octavo escalón de la escalera. La mujer cayó violentamente sobre el piso de hormigón y, pese al golpe, logró levantarse e intentó escapar hacia el sector de estacionamiento.

La persiguió y volvió a atacarla

De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios locales, el agresor siguió a la mujer hasta el estacionamiento, donde volvió a golpearla. En esa segunda agresión la atacó con el mango de uno de los cuchillos, provocándole un corte en la frente.

En medio del ataque, la víctima consiguió pedir ayuda a una vecina, quien llamó al 911. Antes de la llegada de la Policía, el hombre también intentó agredir a un cuñado y atacó a un repartidor de pan que había intentado intervenir para defender a la mujer.

Finalmente, los efectivos lograron detenerlo cuando se encontraba sobre el techo de una camioneta dentro del predio.

La víctima permanece internada

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internada bajo observación debido a que cursa un embarazo de siete meses.

Los médicos constataron lesiones en el rostro y el abdomen, por lo que continúa siendo monitoreada para evaluar tanto su estado de salud como el del bebé.

El agresor quedó detenido e imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de armas y daño simple, ya que también rompió el espejo retrovisor de una camioneta durante el episodio.

La causa quedó a cargo de la fiscal Claudia Galante, quien aguarda los resultados de las pericias médicas para determinar si corresponde agravar la calificación penal debido al embarazo de la víctima.

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