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Escándalo en el Mundial: buscaban a un hincha argentino y apareció preso por un insólito motivo

Tremendo giro: buscaban a un hincha argentino como desaparecido en Estados Unidos y lo encontraron detenido por una terrible causa. Enterate.

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Escándalo en el Mundial: buscaban a un hincha argentino y apareció preso por un insólito motivo

Lo que durante varias horas fue una desesperada búsqueda de un hincha argentino en pleno Mundial 2026 terminó con un giro tan inesperado como escandaloso. El hombre, de 57 años, había sido reportado como desaparecido por familiares y amigos luego de que dejaran de tener noticias suyas, pero finalmente fue encontrado bajo custodia policial en la ciudad de Dallas.

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El vocero presidencial, en su segunda conferencia de prensa. (Foto: Captura de TV)

La preocupación comenzó cuando el turista dejó de responder llamados y mensajes. Su teléfono permanecía apagado y nadie lograba ubicarlo. Ante la incertidumbre, su fotografía comenzó a difundirse rápidamente en grupos de WhatsApp y redes sociales frecuentados por argentinos que viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección, con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero.

Sin embargo, horas más tarde, la Policía de Dallas confirmó que el hombre no estaba desaparecido. En realidad, había sido detenido durante un operativo encubierto y permanecía alojado en una dependencia policial.

Según informaron las autoridades, el argentino enfrenta un cargo por el presunto delito de "solicitud de prostitución". De acuerdo con la versión oficial, el hombre habría intentado contratar servicios sexuales a una persona que, en realidad, era una agente policial que participaba de un procedimiento especial organizado para detectar este tipo de delitos.

El operativo formó parte de un amplio despliegue de seguridad implementado por las fuerzas de seguridad estadounidenses durante el Mundial 2026. Estas acciones buscan combatir la trata de personas, la explotación sexual y otras actividades ilícitas que suelen incrementarse con la llegada masiva de turistas durante grandes eventos deportivos.

Una vez conocida la información oficial, quedó completamente descartada la hipótesis de una desaparición. El ciudadano argentino continuaba detenido mientras avanzaba el proceso judicial previsto por la legislación estadounidense.

El caso rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos presentes en Estados Unidos y también en las redes sociales, donde el sorpresivo desenlace generó una mezcla de incredulidad, comentarios irónicos y un intenso debate sobre lo ocurrido.

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