Escándalo en el Mundial: buscaban a un hincha argentino y apareció preso por un insólito motivo

El operativo formó parte de un amplio despliegue de seguridad implementado por las fuerzas de seguridad estadounidenses durante el Mundial 2026. Estas acciones buscan combatir la trata de personas, la explotación sexual y otras actividades ilícitas que suelen incrementarse con la llegada masiva de turistas durante grandes eventos deportivos.

Una vez conocida la información oficial, quedó completamente descartada la hipótesis de una desaparición. El ciudadano argentino continuaba detenido mientras avanzaba el proceso judicial previsto por la legislación estadounidense.

El caso rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos presentes en Estados Unidos y también en las redes sociales, donde el sorpresivo desenlace generó una mezcla de incredulidad, comentarios irónicos y un intenso debate sobre lo ocurrido.