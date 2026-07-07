Murió la diputada Luciana Perano a los 46 años

Luciana Perano había construido una extensa carrera dentro de la política puntana, caracterizada por una constante participación en la administración pública. Antes de llegar a la Legislatura provincial, inició su recorrido como concejal en la ciudad de La Punta, donde comenzó a consolidar un perfil orientado al trabajo territorial y al desarrollo de iniciativas vinculadas con la gestión municipal.

Su crecimiento político la llevó a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro del espacio Unidos por San Luis, fuerza con la que obtuvo una banca en la Cámara de Diputados provincial en diciembre de 2021. Desde ese momento comenzó una intensa actividad parlamentaria que le permitió convertirse en una de las figuras con mayor protagonismo dentro del bloque.

El respaldo obtenido durante su primer mandato quedó reflejado nuevamente en las elecciones legislativas de 2025, cuando logró renovar su banca y continuar representando a los ciudadanos del departamento Juan Martín de Pueyrredón.

Durante esta nueva etapa parlamentaria integró el bloque Frente Ahora San Luis, desde donde impulsó diferentes proyectos vinculados con el fortalecimiento institucional y la modernización del funcionamiento del Estado provincial.

Uno de los cargos de mayor responsabilidad que desempeñó fue la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, un ámbito clave dentro de la Cámara de Diputados para el tratamiento de iniciativas relacionadas con reformas legales, organización institucional y análisis de proyectos de alto impacto político.

Al mismo tiempo, formaba parte de la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad, organismo encargado de revisar distintos aspectos vinculados con la legalidad de normas y procedimientos administrativos, una tarea considerada estratégica dentro del funcionamiento legislativo.

Quienes compartieron su labor parlamentaria coincidieron en señalar que Perano mantenía una fuerte presencia en las reuniones de comisión, donde se destacaba por buscar consensos y promover acuerdos que permitieran avanzar con proyectos considerados prioritarios para la provincia.

La muerte de la legisladora provocó una inmediata reacción del gobernador Claudio Poggi, quien utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su pesar por la pérdida de una dirigente a la que definió como una persona comprometida tanto con la política como con su vida familiar.

En su mensaje, el mandatario provincial manifestó su profundo dolor por el fallecimiento y recordó a Perano como una excelente madre, esposa, amiga y dirigente, resaltando además su pertenencia al partido Avanzar, espacio político con el que compartía una larga trayectoria.

Las palabras del gobernador fueron acompañadas por numerosas publicaciones de funcionarios provinciales, intendentes y legisladores que destacaron las cualidades humanas de la diputada y enviaron condolencias a su familia.

Entre quienes más sintieron el impacto de la noticia se encuentra Martín Olivero, esposo de la legisladora. Olivero ocupa actualmente una banca como senador provincial y anteriormente fue intendente de La Punta, ciudad donde ambos desarrollaron buena parte de su carrera política.

Según trascendió, él se encontraba junto a Perano cuando ocurrió la descompensación, acompañándola durante los dramáticos minutos previos al fallecimiento.

Tras confirmarse la muerte, se activó el protocolo judicial correspondiente para este tipo de situaciones. En ese marco, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de General Pico, donde debía practicarse la autopsia destinada a establecer oficialmente las causas del fallecimiento, aunque los primeros datos apuntan a una muerte por causas naturales.

Mientras tanto, familiares, amigos y dirigentes aguardaban los resultados de las actuaciones médicas para avanzar posteriormente con los homenajes y las ceremonias de despedida.

Más allá de las responsabilidades institucionales que ejercía al momento de su muerte, Luciana Perano dejó una marca importante dentro de la actividad legislativa puntana gracias a diversas iniciativas impulsadas durante sus mandatos.

Uno de los proyectos más recordados fue el relacionado con la creación del municipio del Suyuque, una propuesta que buscó otorgar autonomía administrativa a esa comunidad, permitiendo mejorar la planificación de obras, la prestación de servicios y la representación política de sus habitantes.

La iniciativa demandó un importante trabajo legislativo y distintas instancias de consenso antes de concretarse, convirtiéndose en uno de los logros más destacados de su carrera parlamentaria.

Otro de los expedientes que llevó adelante estuvo vinculado con la reforma de la feria judicial, una medida orientada a optimizar el funcionamiento del sistema judicial provincial.

La propuesta logró aprobación unánime dentro de la Legislatura, reflejando el consenso alcanzado entre los distintos bloques políticos.

El objetivo principal de esa modificación consistía en reducir los tiempos de demora en la resolución de expedientes, disminuyendo la mora judicial y permitiendo una mayor eficiencia en la prestación del servicio de Justicia para todos los ciudadanos.

Desde distintos sectores destacaron que la legisladora mantuvo siempre una postura favorable a las reformas institucionales destinadas a modernizar el Estado y agilizar la respuesta de los organismos públicos.

Su fallecimiento abre ahora un período de reorganización dentro de la Cámara de Diputados, donde deberá avanzarse en los procedimientos previstos por la legislación electoral para cubrir la vacante que deja su banca.

Sin embargo, por estas horas, la atención está puesta principalmente en acompañar a la familia y recordar la trayectoria de una dirigente que dedicó buena parte de su vida al servicio público.

En La Punta, ciudad donde construyó gran parte de su carrera política, vecinos y dirigentes comenzaron a expresar públicamente su pesar mediante mensajes y publicaciones que recuerdan su cercanía con la comunidad y su permanente participación en actividades institucionales.

Diversos referentes coincidieron en que Perano mantenía un perfil de diálogo, buscando tender puentes incluso en debates complejos, una característica que le permitió obtener reconocimiento más allá del espacio político al que pertenecía.

La repercusión de la noticia también alcanzó a distintos sectores sociales y organizaciones civiles que trabajaron junto a la legisladora en iniciativas locales. En cada uno de esos mensajes se repitieron palabras como compromiso, responsabilidad, vocación y dedicación, atributos que marcaron su paso por la función pública.

Con apenas 46 años, Luciana Perano atravesaba una etapa de intensa actividad política y continuaba desarrollando proyectos dentro de la Legislatura provincial, motivo por el cual su fallecimiento resultó completamente inesperado.

La repentina pérdida deja un vacío dentro del escenario político puntano y genera un fuerte impacto entre quienes compartieron con ella años de trabajo institucional.

Mientras la Justicia concluye las actuaciones correspondientes y la familia organiza la despedida, San Luis permanece conmocionada por la muerte de una de sus dirigentes más reconocidas, cuya trayectoria quedó ligada tanto a la gestión municipal como a la actividad parlamentaria provincial.

Su legado permanecerá asociado a las iniciativas que impulsó durante sus años como legisladora, especialmente aquellas destinadas a fortalecer las instituciones, mejorar el acceso a la Justicia y promover el crecimiento de distintas comunidades de la provincia. Con numerosos proyectos convertidos en ley y una amplia carrera en la función pública, Luciana Perano deja una huella que será recordada por colegas, dirigentes y ciudadanos que siguieron de cerca su trabajo en favor de San Luis.