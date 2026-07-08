Por qué se celebra a San Benito el 11 de julio y qué oración se le hace para pedir su protección

Primero vivió como ermitaño en Subiaco y, con el tiempo, comenzó a reunir discípulos que seguían su forma de vida. Más adelante fundó varios monasterios, entre ellos la abadía de Montecasino, considerada la cuna de la Orden Benedictina.

En ese lugar escribió la Regla de San Benito, un texto que estableció principios para la convivencia monástica y que se convirtió en una de las obras más influyentes de la historia religiosa de Occidente.

Su enseñanza suele resumirse con la expresión latina "Ora et labora" ("reza y trabaja"), que refleja el espíritu de su Regla, basada en el equilibrio entre la oración, el trabajo cotidiano y la vida comunitaria.

La vida de San Benito también fue relatada por San Gregorio Magno en el segundo libro de sus Diálogos, una de las principales fuentes históricas sobre el santo.

Cuál es la oración de protección de San Benito

Una de las devociones más conocidas relacionadas con San Benito es la oración asociada a su medalla. Muchos fieles la utilizan como una forma de pedir protección espiritual y fortaleza en la fe.

La oración tradicional de protección dice: "La Santa Cruz sea mi luz. No sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás. No me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que me ofreces. Bebe tú mismo tus venenos. Amén."

La frase central de esta oración proviene del latín "Vade retro Satana", que significa "Apártate, Satanás", una expresión que forma parte de las inscripciones de la medalla de San Benito.

Qué se le pide a San Benito

Dentro de la tradición católica, los fieles recurren a la intercesión de San Benito para pedir protección espiritual, fortaleza ante las dificultades y ayuda para mantenerse firmes en la fe.

También es habitual pedirle paz para el hogar, serenidad en momentos de preocupación, perseverancia frente a las adversidades y protección frente al mal. Estas peticiones se entienden dentro de la doctrina católica como una oración de intercesión a través de un santo.

Qué representa la medalla de San Benito

La medalla de San Benito es uno de los sacramentales más conocidos de la Iglesia católica. Su origen está vinculado a la devoción al santo y a la oración de protección que aparece representada mediante símbolos e inscripciones en latín.

En una de sus caras aparece la imagen de San Benito sosteniendo una cruz y la Regla Benedictina. En la otra se observa una cruz rodeada por letras que forman abreviaturas de distintas frases tradicionales, entre ellas "Vade retro Satana".

Según la enseñanza de la Iglesia católica, la medalla no es un amuleto ni un objeto con poderes propios, sino un signo de fe que invita a la oración y recuerda la confianza en Dios. Para los fieles que la utilizan, representa un compromiso espiritual y una forma de mantener presente el ejemplo de San Benito.

Más de quince siglos después de su nacimiento, San Benito sigue siendo una de las figuras más influyentes del cristianismo occidental. Cada 11 de julio, su memoria invita a recordar una vida entregada a la oración, el trabajo y la búsqueda de Dios.