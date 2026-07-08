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Vozinha fue la gran revelación del Mundial y ahora un llamado podría cambiarle la vida para siempre

Después de sorprender al planeta, el arquero de 40 años podría recibicir la noticia que le cambiará para siempre su vida. Enterate.

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Vozinha fue la gran revelación del Mundial y ahora un llamado podría cambiarle la vida para siempre

El Mundial 2026 sigue dejando historias que parecen sacadas de una película. Una de ellas tiene como protagonista a Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde, que con 40 años se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo y ahora podría dar el salto más importante de toda su carrera.

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El guardameta fue una de las figuras del seleccionado africano gracias a sus espectaculares actuaciones, que lo transformaron en uno de los nombres más comentados de la competencia. Su nivel no pasó desapercibido y despertó el interés de varios clubes, justo cuando quedó con el pase en su poder.

Según informó el diario español Marca, Inter Miami sigue de cerca al arquero caboverdiano y analiza incorporarlo para reforzar su plantel. De concretarse la operación, Vozinha tendría la posibilidad de compartir equipo con Lionel Messi, una oportunidad impensada hace apenas unas semanas.

Sin embargo, el conjunto estadounidense no está solo en la carrera. Avaí y Atlético Goianiense, dos equipos que militan en la segunda división de Brasil, también iniciaron gestiones para quedarse con el experimentado futbolista.

El momento parece ideal para cualquier interesado. El pasado 1 de julio finalizó su vínculo con el Chaves, de la segunda categoría de Portugal, por lo que llegaría en condición de libre, sin necesidad de pagar una transferencia.

Ahora la decisión está en manos del propio arquero. Si las propuestas económicas son similares, deberá elegir entre continuar su carrera en Brasil o aceptar el desafío de desembarcar en la MLS, donde lo espera la posibilidad de compartir vestuario con Lionel Messi y Luis Suárez.

Lo que parecía ser el cierre de una carrera terminó convirtiéndose en el comienzo del capítulo más importante de su vida. A los 40 años, Vozinha pasó de sorprender al mundo en el Mundial a estar a un paso del equipo más mediático del planeta.

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