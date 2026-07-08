Vozinha fue la gran revelación del Mundial y ahora un llamado podría cambiarle la vida para siempre

El momento parece ideal para cualquier interesado. El pasado 1 de julio finalizó su vínculo con el Chaves, de la segunda categoría de Portugal, por lo que llegaría en condición de libre, sin necesidad de pagar una transferencia.

Ahora la decisión está en manos del propio arquero. Si las propuestas económicas son similares, deberá elegir entre continuar su carrera en Brasil o aceptar el desafío de desembarcar en la MLS, donde lo espera la posibilidad de compartir vestuario con Lionel Messi y Luis Suárez.

Lo que parecía ser el cierre de una carrera terminó convirtiéndose en el comienzo del capítulo más importante de su vida. A los 40 años, Vozinha pasó de sorprender al mundo en el Mundial a estar a un paso del equipo más mediático del planeta.