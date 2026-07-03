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Murió Vanessa Rial a los 50 años: el duro calvario que marcó su vida

Murió Vanessa Rial, la mujer de 50 años que con su historia conmovió a todos. Enterate.

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Murió Vanessa Rial a los 50 años: el duro calvario que marcó su vida

Una profunda conmoción sacude a La Plata tras conocerse la muerte de Vanessa Rial, la abogada platense que se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género luego de sobrevivir a uno de los casos más estremecedores registrados en la ciudad. Tenía 50 años.

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Rial permanecía internada desde hacía varios días a raíz de una neumonía bilateral. En medio de su delicado cuadro de salud sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y falleció el 1 de julio, según confirmaron personas de su entorno.

Su nombre quedó marcado para siempre en la historia judicial de La Plata luego de denunciar el calvario que vivió a manos de Jorge Martínez Poch, quien la mantuvo cautiva durante dos meses, la sometió a abusos, torturas y todo tipo de violencia.

Gracias a su testimonio y a la investigación judicial, el agresor fue encontrado culpable y recibió una condena de 37 años de prisión, en un fallo considerado histórico por organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y víctimas de violencia de género.

De todos modos, Vanessa decidió transformar el dolor en compromiso. Tras el juicio, comenzó a trabajar junto a la Municipalidad de La Plata, donde acompañó y asesoró a otras mujeres que atravesaban situaciones de violencia. Su experiencia y su fortaleza la convirtieron en una referente y un símbolo de resiliencia, brindando contención a quienes iniciaban el difícil camino de la denuncia.

Sin embargo, quienes la conocían aseguran que los años posteriores al juicio no fueron sencillos. Atravesó una compleja situación económica y social, enfrentando las secuelas que muchas víctimas padecen incluso después de que la Justicia condena a sus agresores.

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento. Familiares, amigos, colegas, organizaciones feministas y vecinos destacaron su valentía y el enorme legado que dejó en la lucha contra la violencia de género.

Con su muerte, además del dolor por la pérdida de una mujer que logró convertir una tragedia personal en una causa colectiva, vuelve a quedar expuesta una realidad que atraviesan muchas sobrevivientes: las consecuencias del horror no terminan cuando llega la sentencia judicial

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