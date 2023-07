La decisión de Cristina Pérez que cambió su vida para siempre

Nacida y criada en la provincia de Tucumán, al norte del país, Pérez proviene de una familia que aún reside en esa región. Desde temprana edad, comenzó a cuestionar el ambiente en el que se desarrollaba y que finalmente la llevó a tomar una decisión drástica: abandonar su colegio.

El colegio al que asistía estaba imbuido de un fuerte componente religioso, en sintonía con la profunda religiosidad de su familia, pero Cristina Pérez empezó a cuestionar los dogmas y principios inculcados por las autoridades educativas. Con el paso del tiempo, se atrevió a defender su libertad de pensamiento y se enfrentó a la Madre Superiora planteándole su renuncia tanto al colegio como a la religión en su totalidad.

De esta manera, solicitó ser transferida a otra institución educativa, donde se convirtió en abanderada. En este nuevo entorno, Pérez se sintió liberada del constante escrutinio sobre su asistencia a misa y encontró un espacio donde no se le juzgaba por su postura religiosa. Fue entonces cuando comenzó a florecer su anhelo de convertirse en una periodista reconocida, objetivo que, con el tiempo, lograría exitosamente.

En una reflexión sobre su infancia, la periodista ha reconocido que creció rodeada de prejuicios y presiones sociales. Ha sido una firme defensora de la elección de no ser madre, y ha argumentado que no hay nada de malo en que una mujer no sienta el deseo de tener hijos. Esta postura personal la llevó a poner fin a varias relaciones sentimentales en el pasado.

Recientemente, Cristina Pérez y Luis Petri, exdiputado mendocino, oficializaron su amor en una ceremonia que describieron como "más que un compromiso, pero menos que un matrimonio", celebrada en la base de la Cordillera de los Andes. Este lugar fue elegido estratégicamente para unir a sus respectivas familias provenientes de Tucumán y Mendoza.

Ahora, la pareja se prepara para enfrentar un nuevo desafío juntos, ya que Luis Petri será el candidato a vicepresidente en la fórmula liderada por Patricia Bullrich, una de las favoritas para obtener uno de los puestos en las elecciones de octubre de 2023