Cristina Pérez habló por primera vez del vínculo con su hijastro, el hijo de Luis Petri: conocelo

Lo cierto es que en una entrevista con revista Gente, la conductora de Telefe Noticias habló del vínculo que tiene con Julián, el hijo de adolescente de Petri, fruto de una relación anterior del político.

cristina perez.jpg

"Julián está en la edad de crecimiento, en pleno descubrimiento, está llena de fascinación. A pesar de que es hijo único, no tiene nada de esas cosas que suelen tener los hijos únicos. Es amoroso, me sorprendió. Me hizo todo fácil, no tuve que conquistarlo”, precisó la periodista.

Cristina generó un gran vínculo con el adolescente, ensamblando la familia con Luis, y desde las redes sociales suele compartir distintas fotos con los tres juntos.

"Llenos de amor. Con mi vida @luispetriok y el gran @julian_petri07", reflejaba Cristina en uno de sus últimos posteos en las redes, dando muestra del lindo vínculo que generaron.

cristina perez 4.jpg

cristina perez 1.jpg

cristina perez 3.jpg

Cómo fue el compromiso de Cristina Pérez y Luis Petri

La ceremonia de compromiso de Cristina Pérez y Luis Petri en Mendoza estuvo oficiada por el padre Marcelo, quien bendijo la unión de la pareja al aire libre, con todos los invitados, entre ellos estaba el hijo de Luis, Julián Petri. Los presentes le dedicaron a los novios palabras de afecto y buenos deseos.

El precandidato a gobernador de Mendoza nació en esa provincia, y la periodista es oriunda de San Miguel de Tucumán. Por eso, la Cordillera une los orígenes de ambos.

"Con nuestras familias, con la fuerza de la Cordillera, con todo el amor", agregaron en un video en el que se ve los distintos momentos de la celebración y del lugar elegido.