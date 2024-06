La desafortunada respuesta de Oky a Tuli Acosta luego de acusarlo de violento: "Pareces Nahir Galarza"

Embed

“Y, me pasó después que me pasó de tener la pérdida del ser más cercano que tenía que era mi perrita, que fue un día que yo me peleé y me fui de la casa y volví y había desaparecido. Y, supuestamente, se fue y era un chihuahua que son miedosos, no se van a ningún lado y esa fue la salida que yo tuve que dije 'me voy de esta casa'. Nunca supe qué pasó con mi perrita", contó con dolor y angustia.

Entonces, desde su stream, Oky decidió responder y sorprendió a todos porque hizo comentarios desafortunados.

El joven rubio comenzó diciendo: “Tenes plata, tenés fama ¿Qué haces hablando de mi? Nosotros cortamos, ya está. Pareces Nahir Galarza echándole la culpa a su papá que mató al novio”, dijo.

“Me da pena…”, continuó el streamer en un vivo que sus seguidores calificaron como innecesario y que le puede valer muchas cancelaciones.