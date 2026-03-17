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La estafa con inteligencia artificial que crece y puede engañar a cualquiera

Un fenómeno en expansión que preocupa a especialistas y ya encendió alertas por su impacto en la vida cotidiana.

La estafa con inteligencia artificial que crece y puede engañar a cualquiera

La estafa con inteligencia artificial que crece y puede engañar a cualquiera

El avance de la inteligencia artificial no solo transformó la forma en la que trabajamos o nos comunicamos, sino que también abrió la puerta a nuevas modalidades de fraude cada vez más sofisticadas. En los últimos meses, especialistas comenzaron a advertir sobre una estafa que crece a gran velocidad y que, por su nivel de realismo, puede engañar a cualquiera.

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A diferencia de los engaños tradicionales, que solían ser fáciles de detectar por errores o inconsistencias, estas nuevas maniobras utilizan herramientas de IA para imitar voces, escribir mensajes creíbles y hasta generar imágenes o videos falsos que parecen reales. Esto hace que cada vez más personas caigan en trampas difíciles de identificar a simple vista.

Uno de los casos más preocupantes es el de la clonación de voz. A partir de unos pocos segundos de audio, los estafadores pueden recrear la voz de una persona y utilizarla para enviar mensajes o realizar llamadas. En muchos casos, se hacen pasar por familiares o amigos y piden dinero con urgencia, apelando a situaciones límite.

Otra modalidad en crecimiento son los mensajes hiperrealistas. Correos electrónicos o chats que simulan ser de bancos, empresas o incluso contactos conocidos, pero que en realidad buscan obtener datos personales o claves. Gracias a la inteligencia artificial, estos textos ya no presentan errores evidentes y logran generar mayor confianza.

También aparecen los llamados “deepfakes”, contenidos audiovisuales manipulados que pueden mostrar a una persona diciendo o haciendo algo que nunca ocurrió. Si bien muchas veces se utilizan con fines recreativos, también pueden ser aprovechados para engañar o manipular.

A esto se suma la proliferación de perfiles falsos en redes sociales, creados con imágenes generadas por IA y capaces de mantener conversaciones coherentes durante días. Este tipo de engaños suele utilizarse para generar vínculos de confianza antes de concretar la estafa.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan extremar las precauciones. Verificar siempre la identidad de quien solicita dinero, evitar compartir información sensible y desconfiar de situaciones urgentes o inesperadas son algunas de las claves para no caer en estas trampas.

Así, mientras la tecnología continúa avanzando, también lo hacen los riesgos. La inteligencia artificial ofrece herramientas poderosas, pero su uso indebido plantea nuevos desafíos. En este escenario, la información y la prevención se vuelven fundamentales para evitar ser víctima de un engaño cada vez más difícil de detectar.

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