Qué termo comprar y cómo detectar recipientes falsificados o fabricados con materiales peligrosos

El problema oculto detrás de algunos termos

A simple vista, muchos productos parecen originales. Tienen diseños similares, colores atractivos y hasta imitaciones de marcas reconocidas. Pero la diferencia suele estar en los materiales utilizados durante la fabricación.

La ANMAT explicó que algunos recipientes son elaborados con metales no aptos para el contacto alimentario. En esos casos, el calor puede favorecer la liberación de partículas o componentes químicos hacia el líquido que luego consume la persona.

Los síntomas pueden variar según el tipo de exposición y el tiempo de uso. Entre los efectos más frecuentes aparecen:

Náuseas.

Dolor abdominal.

Malestar estomacal.

Mareos.

Intoxicaciones por metales pesados.

Especialistas remarcaron que el riesgo aumenta cuando el recipiente se utiliza diariamente y con bebidas calientes, ya que la temperatura acelera ciertos procesos químicos en materiales de baja calidad.

La advertencia oficial de ANMAT

La ANMAT pidió prestar atención a una serie de características antes de comprar un termo o un mate de acero inoxidable. El objetivo es reducir la posibilidad de adquirir productos inseguros o falsificados.

Desde el organismo indicaron que no siempre resulta fácil distinguir un producto original de una copia. Por eso, insistieron en verificar información clave antes de concretar la compra.

La primera señal: el material de fabricación

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el acero utilizado en el interior del termo. La ANMAT recomendó elegir productos elaborados con acero inoxidable de la serie 300, considerado apto para el contacto con alimentos y bebidas.

Ese tipo de material ofrece mayor resistencia a la corrosión y evita la liberación de componentes peligrosos cuando entra en contacto con líquidos calientes.

En cambio, algunos productos falsificados utilizan metales de baja calidad o mezclas no certificadas para abaratar costos de producción.

Muchas veces, esa diferencia no puede detectarse a simple vista. Por eso, revisar el rotulado y la información técnica resulta fundamental.

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El detalle que puede marcar la diferencia

Otro aspecto importante es el cumplimiento del Código Alimentario Argentino. Los termos y recipientes destinados al consumo humano deben respetar determinadas normas sanitarias vinculadas con envases y utensilios alimentarios.

Eso implica que los materiales empleados fueron evaluados para garantizar que no transfieran sustancias peligrosas a los líquidos. La ANMAT advirtió que algunos productos vendidos de manera informal no cumplen con esas exigencias básicas.

Por ese motivo, recomendó evitar compras en sitios no confiables o publicaciones sin datos claros sobre el fabricante.

El origen del producto también importa

La procedencia identificable fue otro de los puntos destacados por el organismo.

Un producto seguro debe incluir información visible sobre:

Fabricante.

Importador.

País de origen.

Datos de contacto.

Número de lote o identificación.

La ausencia de esa información puede ser una señal de alerta.

Los especialistas remarcaron que los artículos falsificados suelen presentar etiquetas incompletas, errores ortográficos o directamente carecer de datos básicos sobre su fabricación.

Además, cuando surge un problema sanitario, esa identificación permite rastrear el origen del producto y tomar medidas preventivas.

El rotulado claro es clave para evitar riesgos

La ANMAT también insistió en revisar cuidadosamente el etiquetado. Toda la información debe encontrarse en español, ser legible y describir correctamente las características del producto.

Entre los datos importantes aparecen:

Instrucciones de uso.

Advertencias.

Tipo de material.

Cuidados de limpieza.

Recomendaciones de temperatura.

En algunos casos, los productos falsificados incluyen textos mal traducidos o impresiones de baja calidad. Aunque parezca un detalle menor, esos errores suelen ser una de las primeras señales de irregularidad.

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El precio demasiado bajo puede esconder un problema

Uno de los consejos más repetidos por especialistas y organismos oficiales tiene relación con el valor del producto. Cuando un termo cuesta mucho menos que otros modelos similares, conviene desconfiar.

La ANMAT explicó que los precios extremadamente bajos pueden reflejar el uso de materiales más económicos y de menor calidad. En muchos casos, las imitaciones intentan captar compradores mediante ofertas llamativas o descuentos exagerados.

El problema aparece después, cuando el producto comienza a deteriorarse rápidamente o presenta fallas de fabricación.

Expertos en consumo señalaron que un termo seguro implica determinados estándares industriales que difícilmente puedan sostenerse con costos demasiado reducidos.

Las señales físicas que no hay que ignorar

La apariencia general del producto también puede revelar problemas.

La ANMAT recomendó evitar recipientes que presenten:

Olores extraños.

Partes deformadas.

Terminaciones defectuosas.

Pintura descascarada.

Superficies irregulares.

Tapas mal ajustadas.

Esos indicios pueden reflejar procesos de fabricación deficientes o materiales inseguros.

Los consumidores también deben prestar atención a cambios en el sabor de las bebidas o a la aparición de olores metálicos después de algunos usos. En esos casos, lo recomendable es dejar de utilizar el producto inmediatamente.