Cuál fue la escandalosa prueba que presentó Mauro Icardi y que hizo enfurecer a Wanda Nara: "Dudoso estado..."

“Están bloqueadas las nenas para hablar con el padre, sí tienen redes sociales”, señaló Mauro. “Esto tampoco ayuda a las psiquis de las chicas”, argumentan las abogadas de Icardi para complicar a Wanda en la Justicia.

Este domingo, en Infama (América TV), Wanda Nara dejó a todos boquiabiertos al revelar un gesto inesperado que tuvo con los productores de Telefe en relación a la entrevista que Marley le hizo a Mauro Icardi para el debut de la nueva temporada de Por el mundo.

"Hace tres años que Telefe me paga un sueldo", aseguró la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), dejando en claro su vínculo laboral con el canal. Ante esa afirmación, uno de los cronistas le retrucó con picardía: "Sí, pero también ponen a Mauro y a la China...".

Sin esquivar la observación, Wanda respondió: "Sí, pero les pasé yo el teléfono de mi ex", y explicó como quien no quiere la cosa: "Yo estoy en contacto con Fede Levrino todo el tiempo. Y querían una camiseta, no sé, querían ir".

La charla dejó entrever que, más allá de las tensiones del pasado, Wanda mantiene una relación cordial con la producción de Telefe e incluso facilitó el contacto con Icardi para la entrevista. Sin embargo, al finalizar la nota, la conductora Marcela Tauro lanzó una frase que sembró dudas sobre la actitud de la empresaria: "Lo que quedó claro de la nota es que ella es tan superada".