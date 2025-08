Causa Maradona: la sorpresiva decisión de Luque que complica el juicio

En el escrito presentado, Oneto y Rivas señalaron una serie de situaciones que, a su entender, demuestran un interés anticipado y personal de ambos jueces en el juicio, lo que podría afectar su objetividad. Uno de los hechos destacados es la presencia inusual de Gaig y Rolón en el sorteo de integración del tribunal, un acto administrativo al que, según la defensa, los magistrados no suelen asistir. “La presencia del Dr. Gaig en ese acto, conociendo la trascendencia pública del caso Maradona, no puede considerarse una coincidencia inocua. Por el contrario, revela un interés anticipado y particular por formar parte de este juicio”, sostienen.