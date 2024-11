La imagen de Cazzu y su hija luego de las polémicas declaraciones contra Christian Nodal y Ángela Aguilera

"Hace unos meses pasé una separación bastante conflictiva y muy pública. Mantuve el silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto", explicó.

"Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especie de plan... Lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo", remarcó.

"Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. A mi me dejaron por un motivo distinto. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en la que se enteró todo el mundo".

Sobre Ángela dijo: "Me sorprendí porque a ella la conocía y había compartido algunas. Al principio creí que no era, resultó que sí. Y fue una gran sorpresa obviamente, pero no hice nada al respecto, simplemente lo acepté", relató.

"Yo sufrí muchísimo y se rompieron mucho más que un corazón", cerró la jujeña.

Tras esa nota, Cazzu se animó a disfrazarse para Halloween. La cantante junto a la pequeña Inti se disfrazaron de mariposas y pasaron el día junto a la Joaqui y las dos hijas de la cantante que se volvió el bastón más importante de la argentina en este último tiempo.