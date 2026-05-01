Día Mundial de Harry Potter: por qué se celebra este 2 de mayo

El 2 de mayo tiene un valor simbólico porque representa el cierre de la guerra mágica y el final del recorrido del protagonista en Hogwarts.

Es el día en el que, según la historia, en 1998 ocurre la Batalla de Hogwarts, el enfrentamiento final entre las fuerzas de Voldemort y quienes defienden la escuela.

En ese momento, la derrota de Voldemort se da cuando pierde el poder que lo mantenía vivo, lo que marca el fin de la guerra y del conflicto principal de la saga.

Con el tiempo, los fanáticos tomaron esa fecha como referencia y comenzaron a celebrarla como homenaje al final de la historia, hasta convertirla en una efeméride dentro del calendario fan a nivel global.

La historia en el cine

Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley.jpg La serie de Harry Potter confirmó a sus protagonistas: quiénes serán los nuevos Harry, Hermione y Ron.

La obra literaria consta de siete libros, pero su adaptación cinematográfica se compone de ocho películas, dado que el último tomo fue dividido en dos partes.

La saga recibió múltiples nominaciones a los premios Oscar, principalmente en categorías técnicas como efectos visuales, vestuario y diseño de producción.

Luego, el universo se expandió con la precuela Animales Fantásticos, que suma tres películas adicionales, alcanzando un total de once films.

Un fenómeno cultural global

La saga vendió más de 600 millones de copias y fue traducida a más de 80 idiomas, consolidándose como uno de los fenómenos editoriales más importantes de las últimas décadas.

Además, su impacto trascendió la literatura: el término “Muggle”, utilizado para referirse a personas sin poderes mágicos, fue incorporado al Diccionario de Oxford debido a su uso extendido en todo el mundo.