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Video: indignación por el violento robo a un chico de 12 años en plena calle

Un nene de 12 años fue atacado por un delincuente mientras iba a la escuela en La Plata: lo golpearon, lo tiraron al piso y le robaron sus pertenencias en segundos, en un hecho que quedó registrado por cámaras y generó indignación.

indignación por el violento robo a un chico de 12 años en plena calle. (Foto: captura de video)

indignación por el violento robo a un chico de 12 años en plena calle. (Foto: captura de video)

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a conmocionar a La Plata, esta vez con una víctima particularmente vulnerable: un nene de 12 años que fue atacado mientras iba a la escuela. La brutal secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y generó indignación entre vecinos, que reclaman mayor presencia policial.

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El violento robo ocurrió este jueves cerca de las 6:30 en la localidad de Tolosa, en la zona de calle 29 entre 529 y 530. Según se observa en las imágenes, el agresor siguió durante varios metros al menor hasta que decidió atacar.

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En cuestión de segundos, lo tomó por el cuello desde atrás y lo tiró al piso, dejándolo completamente indefenso. El nene, sorprendido y asustado, no pudo reaccionar ni oponer resistencia ante la violencia del delincuente.

Una vez reducido, el atacante le quitó la mochila, lo revisó y lo amenazó en busca de más pertenencias. Pero no se detuvo allí: lo obligó a sacarse el buzo que llevaba puesto, pese a las bajas temperaturas de esa hora.

El robo fue extremadamente rápido: duró apenas 25 segundos, tiempo suficiente para dejar al menor en estado de shock.

Tras concretar el asalto, el delincuente escapó corriendo, incluso llevándose por delante un canasto de basura en la huida.

La desesperación del nene y la reacción de los vecinos

Luego del ataque, el chico quedó arrodillado en la calle, visiblemente conmocionado, tomándose el rostro con las manos. Un vecino que advirtió la situación intentó perseguir al ladrón con un palo, pero no logró alcanzarlo. El agresor continúa prófugo.

Minutos después, otros vecinos asistieron al menor y revisaron las cámaras de seguridad, donde quedó expuesta la violencia del hecho.

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