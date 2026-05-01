El particular video animado que publicó Javier Milei para celebrar el Día del Trabajador

En el marco del Día del Trabajador, el presidente Javier Milei difundió este viernes en sus redes sociales un video animado en el que aparece caracterizado como una figura de un clásico juego de bloques de plástico.
Este 1° de mayo el Presidente difundió una grabación animada en la que aparece representado como una figura de un clásico juego de bloques de plástico.
El video animado de Javier Milei: "Feliz día al que trabajó para reconstruir este país
En el marco del Día del Trabajador, el presidente Javier Milei difundió este viernes en sus redes sociales un video animado en el que aparece caracterizado como una figura de un clásico juego de bloques de plástico.
A lo largo de la secuencia, la figura, con traje y corbata y el rostro del mandatario, fue ensamblando piezas que con el correr de las imágenes terminaron formando la silueta geográfica de la Argentina. Sobre esos bloques aparecieron consignas vinculadas al programa de gobierno, entre ellas “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.
“Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez”, concluyó el video, que luego incorporó una segunda leyenda: “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.
La publicación fue acompañada por un breve texto del jefe de Estado en sus redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.
El término “MAGA” hace referencia a “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”), una adaptación del eslogan utilizado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante su campaña, “Make America Great Again”.
Por su parte, “VLLC” corresponde a “Viva la libertad, carajo”, una de las consignas más representativas del discurso público de Milei, que suele utilizar como cierre en sus intervenciones, actos y publicaciones en redes sociales.