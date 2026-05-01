El particular video animado que publicó Javier Milei para celebrar el Día del Trabajador

La publicación fue acompañada por un breve texto del jefe de Estado en sus redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.

El término “MAGA” hace referencia a “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”), una adaptación del eslogan utilizado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante su campaña, “Make America Great Again”.

Por su parte, “VLLC” corresponde a “Viva la libertad, carajo”, una de las consignas más representativas del discurso público de Milei, que suele utilizar como cierre en sus intervenciones, actos y publicaciones en redes sociales.