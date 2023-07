image.png La imponente residencia del Indio Solari, un refugio de seguridad y tranquilidad

A pesar de su fama y la legión de seguidores que lo admiran, el Indio Solari vive obsesionado no por los ladrones, sino por los fervientes fans que podrían intentar ingresar a su hogar. Para garantizar su seguridad y privacidad, ha optado por contar con la compañía de perros de raza ovejero alemán, su preferencia canina. En una entrevista, reveló: "Yo quiero un boludo que me dé pelota, que lo llame y venga (…) que laburen de perro, que ladren si hay alguien. Por eso me gustan los perros y me gustan mucho los ovejeros". Además, es conocido por su afición a salir a la calle disfrazado, cubriendo su rostro con gorras, bufandas y gafas, en un intento por camuflar su identidad y disfrutar de la vida pública sin ser reconocido.

La esposa del artista, Virginia, reveló en una entrevista a la revista Rolling Stone en 2005 la fobia social que sufre su marido. "A este ya no lo puedo sacar a ningún lado", confesó. Por lo tanto, la exclusiva mansión del cantante no solo se caracteriza por su seguridad impecable, sino también por ofrecer un amplio jardín donde se encuentra un enorme quincho y una piscina de gran tamaño. Estos espacios se convierten en refugios de descanso y esparcimiento para el Indio Solari y su familia.

En el interior de la mansión, la planta baja alberga una sala musical, donde se presume que el músico trabaja en su arte y busca la inspiración. Sin embargo, lo sorprendente es que en la magnífica discoteca que posee no se encuentran rastros de su propia obra. En el primer piso, se encuentra una especie de departamento privado, destinado a ser un refugio íntimo donde el artista almuerza y descansa, lejos de las miradas del público.

La imponente casa del Indio Solari en Parque Leloir se convierte así en un refugio seguro y tranquilo para uno de los artistas musicales más reconocidos de Argentina. Este santuario, rodeado de lujos y rodeado de un hermoso jardín, le permite al Indio Solari sumergirse en su mundo creativo y disfrutar de la vida con la privacidad que tanto anhela.