La increíble historia de Angela Alvarez, la revelación del Grammy que tiene 95 años

"Desde niña siempre me gustó la música. Yo tenía unas tías a las que quería mucho y que tocaban el piano. Cuando había reuniones de familia, ellas me decían 'ven para que cantes' y yo lo hacía. Eso me gustaba mucho, sobre todo cuando toda la familia aplaudía. ¡Uy, eso me emocionaba!", cuenta Álvarez sobre sus primeros pasos en la música.

Ella vivió en Cuba hasta 1962, cuando dejó la isla y nunca más volvió. "Yo nunca he vuelto. Yo quiero guardar en mi corazón y en mi mente lo que yo dejé. Yo no sé cómo estará. Ya realmente familia íntima mía, ya no están en Cuba. Entonces, yo no quiero ir. Yo le he compuesto a Cuba muchos cantos, pensando en mi isla tan linda", comentó la artista a BBC Mundo.

Todo cambió cuando su nieto, Carlos José, se le ocurrió la idea de grabar las canciones que tenía su abuela.

“Yo sabía que tenía canciones, no sabía que tenía tantas”, cuenta Carlos, el artífice de este éxito inesperado.

“Ella sacó todos estos cuadernos y cuando me empezó a tocar las canciones, en ese proceso me di cuenta de que era una artista frustrada. Yo no sabía esto de ella. Sabía que podía cantar, que tenía una voz increíble, sabía que tenía canciones, pero no sabía que era artista”, agrega.

“La llamé y le dije: Nana, ¿quieres ir alguna vez a un estudio y grabar esta música, tu música, tus canciones? Y su respuesta fue: Carlos, mi sueño es dejar esta vida sabiendo que de alguna manera mi música perduraría. Y ese fue el principio”, dice.

Ahora, el capítulo de esta historia se escribe a otro nivel. El 17 de noviembre estará en la entrega de los Grammys y Angela puede convertirse en la mejor "Artista Nueva" a sus 95 años.