Artemis II envió las primeras imágenes desde el espacio: así se ve la Tierra

HXOXMQLGA5DRPIVNS7OCCKF7PA La NASA difunde las primeras fotografías obtenidas por la tripulación de Artemis II desde la cápsula Orión en su misión hacia la Luna. (NASA)

En otra comunicación, Wiseman relató uno de los instantes más impactantes del viaje: “Se podían ver África, Europa y, si mirabas con atención, las auroras boreales. Fue el momento más espectacular y nos dejó paralizados”.

El lanzamiento de Artemis II se realizó el 1 de abril desde el Kennedy Space Center. La misión contempla un recorrido de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros en 10 días.

En uno de los puntos del trayecto, la nave Orión se encontraba a más de 120.000 kilómetros de la Tierra, desde donde se captaron imágenes de medio planeta iluminado y medio en penumbra.

Durante la misión, los astronautas sobrevolarán la cara oculta de la Luna y podrán observar fenómenos únicos, como un eclipse solar desde el espacio.

HAP4UKBNK5CFVIKOALCBN3WH5Q La misión Artemis II, con cuatro astronautas a bordo, partió del Kennedy Space Center y recorrerá 1,1 millones de kilómetros en diez días. (NASA)

El objetivo de Artemis II y el regreso a la Luna

Artemis II es una misión clave dentro del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenida en la Luna. Según explicó Lori Glaze, la maniobra de inyección translunar fue exitosa y permitió que la nave abandone la órbita terrestre rumbo al satélite.

Por su parte, Jared Isaacman destacó que este vuelo es el inicio de una nueva etapa: “Es el acto inaugural de misiones que enviarán astronautas a la Luna y los traerán de regreso”.

PK4DZKP6BFH7NEWFXLQLRWPGPM La tripulación observó fenómenos espaciales únicos como la aurora boreal y la luz zodiacal mediante transmisiones directas desde la nave Orión. (NASA)

Un paso clave hacia una base lunar permanente

Además de las imágenes inéditas, la misión permitirá validar sistemas tecnológicos y operativos fundamentales para futuras expediciones.

El objetivo final es ambicioso: transformar la Luna en una plataforma estable de exploración, con bases permanentes que permitan misiones prolongadas, algo que no se lograba desde la era del programa Apolo.