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Artemis II envió las primeras imágenes desde el espacio: así se ve la Tierra

La NASA difundió fotos impactantes tomadas desde la cápsula Orión, con vistas de África, Europa y fenómenos únicos como auroras boreales.

La NASA difundió impactantes imágenes de la Tierra tomadas desde la misión Artemis II.

La NASA difundió impactantes imágenes de la Tierra tomadas desde la misión Artemis II.

La misión Artemis II ya dejó sus primeras postales históricas. Desde el espacio profundo, la tripulación captó imágenes de la Tierra en toda su extensión, con continentes claramente visibles y fenómenos luminosos que solo pueden observarse fuera de la atmósfera.

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La Argentina hizo un aporte para la misión espacial que regresa a la Luna. (Foto: A24.com)

Las fotografías, difundidas por la NASA, fueron tomadas desde la cápsula Orión mientras la nave avanza hacia la Luna en un viaje que marca un paso clave en el regreso de la humanidad al satélite natural. Durante los primeros días de travesía, las transmisiones en vivo mostraron a la Tierra como una “media luna”, con tonos azules y marrones y el paso del día a la noche claramente visible.

Una de las imágenes más impactantes fue tomada por el comandante Reid Wiseman, donde se observa el planeta completo, incluyendo África, Europa y auroras polares, además de la llamada luz zodiacal, generada por partículas de polvo que reflejan la luz solar. “Hola, mundo”, escribió la NASA al compartir la imagen, reflejando el asombro de la tripulación.

El astronauta Jeremy Hansen describió el momento como inolvidable. Según contó al control de misión, los cuatro integrantes permanecieron “pegados a la ventana, tomando fotos” tras completar la maniobra de escape terrestre.

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La NASA difunde las primeras fotografías obtenidas por la tripulación de Artemis II desde la cápsula Orión en su misión hacia la Luna. (NASA)

La NASA difunde las primeras fotografías obtenidas por la tripulación de Artemis II desde la cápsula Orión en su misión hacia la Luna. (NASA)

En otra comunicación, Wiseman relató uno de los instantes más impactantes del viaje: “Se podían ver África, Europa y, si mirabas con atención, las auroras boreales. Fue el momento más espectacular y nos dejó paralizados”.

El lanzamiento de Artemis II se realizó el 1 de abril desde el Kennedy Space Center. La misión contempla un recorrido de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros en 10 días.

En uno de los puntos del trayecto, la nave Orión se encontraba a más de 120.000 kilómetros de la Tierra, desde donde se captaron imágenes de medio planeta iluminado y medio en penumbra.

Durante la misión, los astronautas sobrevolarán la cara oculta de la Luna y podrán observar fenómenos únicos, como un eclipse solar desde el espacio.

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La misión Artemis II, con cuatro astronautas a bordo, partió del Kennedy Space Center y recorrerá 1,1 millones de kilómetros en diez días. (NASA)

La misión Artemis II, con cuatro astronautas a bordo, partió del Kennedy Space Center y recorrerá 1,1 millones de kilómetros en diez días. (NASA)

El objetivo de Artemis II y el regreso a la Luna

Artemis II es una misión clave dentro del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenida en la Luna. Según explicó Lori Glaze, la maniobra de inyección translunar fue exitosa y permitió que la nave abandone la órbita terrestre rumbo al satélite.

Por su parte, Jared Isaacman destacó que este vuelo es el inicio de una nueva etapa: “Es el acto inaugural de misiones que enviarán astronautas a la Luna y los traerán de regreso”.

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La tripulación observó fenómenos espaciales únicos como la aurora boreal y la luz zodiacal mediante transmisiones directas desde la nave Orión. (NASA)

La tripulación observó fenómenos espaciales únicos como la aurora boreal y la luz zodiacal mediante transmisiones directas desde la nave Orión. (NASA)

Un paso clave hacia una base lunar permanente

Además de las imágenes inéditas, la misión permitirá validar sistemas tecnológicos y operativos fundamentales para futuras expediciones.

El objetivo final es ambicioso: transformar la Luna en una plataforma estable de exploración, con bases permanentes que permitan misiones prolongadas, algo que no se lograba desde la era del programa Apolo.

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