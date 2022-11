La mujer que se casó con un muñeco dice que su relación "pende de un hilo" porque él la engañó con otra

No obstante, desde ese entonces hasta estos días, la situación cambió. Hoy, según afirmó la mujer, su relación "pende de un hilo" después de revelar que él la "engañó". Al respecto, contó que el muñeco "fue a un motel con otra mujer", e incluso dijo que le encontró “mensajes de texto en su teléfono".

Meirivone_almuerzo.JPG Meirivone, durante un almuerzo con su pareja (Foto: Instagram oficial Meirivone Rocha Moraes).

Cómo nació el amor entre una mujer y un muñeco de trapo

Después de un romance vertiginoso, Meirivone aseguró haber quedado “embarazada”. Pero como su idea era no tener el bebé fuera del matrimonio, la pareja decidió casarse en una ceremonia a la que asistieron 250 personas.

Poco después, la mujer “dio a luz” en solo 35 minutos y mientras estaba en su casa, con un médico y una enfermera en el lugar, y transmitió en vivo la experiencia ante una audiencia de 200 personas.

Aunque estaba encantada con la llegada del pequeño, Meirivone reveló que comenzó a dudar sobre la relación porque ella es el único sostén de la familia y estaban luchando para pagar las cuentas.

Meirivone_hijo.JPG

Ahora, ella y el muñeco de trapo están durmiendo en camas separadas después de que lo descubriera “engañándola” con otra mujer.

En un intento por compartir su experiencia, la brasileña expuso detalles de la supuesta traición en TikTok, donde ya acumuló 1,6 millones de visitas y más de 120.000 me gusta.

“Estaba muy triste y apenas podía dormir porque amo mucho a mi esposo, aunque él negó la traición”, contó.

“Me enteré por una amiga, que me dijo que vio a Marcelo entrar a un motel con otra mujer mientras yo estaba internada tres noches y tres días con Marcelinho, nuestro hijo, que tenía un virus”, agregó.

“Al principio, pensé que estaba mintiendo, pero luego revisé su teléfono y vi las conversaciones, con lo cual comprobé que me estaba engañando. De todos modos, él negó todo y dijo que me quiere mucho, además de pedirme perdón y llorar mucho”, expresó la mujer.

Si bien se planteó "echarlo a patadas", Meirivone decidió no hacerlo por el bien de sus hijos, Carol y Diego, y su recién nacido: "Quería sacarlo de la casa, pero nuestro bebé está creciendo y en esta etapa, extrañaría mucho a su padre".

“Además, el amor que siento por él me hizo perdonarlo, no del todo, pero no creo que pueda vivir sin mi esposo”, justificó.