Luego de la suba en la nota crediticia de la Argentina, cayó el riesgo país y subieron hasta 10% las acciones argentinas en Wall Street

Fitch mejoró la nota de la Argentina

En su último informe, Fitch Ratings elevó la calificación de deuda de largo plazo de la Argentina en moneda extranjera y local a “B-” desde “CCC+”, y mantuvo una perspectiva estable. La decisión fue interpretada por el mercado como una señal de mayor confianza sobre la capacidad de pago del país y sus perspectivas financieras.

“La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”, señaló la agencia.

No obstante, Fitch advirtió que persisten fragilidades en la economía local y remarcó que la mejora está condicionada por una “posición de liquidez internacional que sigue siendo débil”.

La calificadora también destacó el respaldo legislativo conseguido por el oficialismo y mencionó como puntos favorables la aprobación de reformas económicas, cambios en la Ley de Glaciares y el avance del Presupuesto 2026 con una “sólida base fiscal”.

Aun así, el informe marcó riesgos políticos de cara a 2027. “La oposición, hasta el momento, se mantiene débil y fragmentada. Sin embargo, el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del gobierno”, sostuvo Fitch.

Además, alertó que los mercados continúan sensibles a la incertidumbre política y que la Argentina “sigue siendo vulnerable a una crisis de confianza”, especialmente si el escenario electoral anticipa un giro en las políticas económicas actuales.