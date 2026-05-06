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Luego de la suba en la nota crediticia de la Argentina, cayó el riesgo país y subieron hasta 10% las acciones argentinas en Wall Street

El mercado reaccionó con fuertes avances en bancos y energéticas luego de la decisión de Fitch Ratings. El indicador de JP Morgan bajó a 522 puntos.

Las acciones argentinas extendieron las subas en Nueva York y el riesgo país perforó los 530 puntos tras la reacción favorable del mercado. (Foto: archivo).

Las acciones argentinas extendieron las subas en Nueva York y el riesgo país perforó los 530 puntos tras la reacción favorable del mercado. (Foto: archivo).

El mercado reaccionó con optimismo luego de que la calificadora Fitch Ratings mejorara la nota crediticia de la Argentina. Tras conocerse el informe, este miércoles bajó el riesgo país, retrocedieron los dólares financieros y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street llegaron a subir más de 10%.

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El dólar oficial cerró a $1410 en el Banco Nación, mientras que el MEP operó en $1425,92 y el contado con liquidación en $1480,12.

Riesgo país 6 de mayo

En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan descendió más de 30 puntos y quedó en 522 unidades.

Las acciones argentinas también tuvieron una jornada de fuertes ganancias en Nueva York. Entre las subas más destacadas aparecieron Ternium, con un avance del 10,3%; Banco Macro, con 10,9%; Transportadora Gas del Sur, con 9%; y Banco Supervielle, con 8,6%.

Fitch mejoró la nota de la Argentina

En su último informe, Fitch Ratings elevó la calificación de deuda de largo plazo de la Argentina en moneda extranjera y local a “B-” desde “CCC+”, y mantuvo una perspectiva estable. La decisión fue interpretada por el mercado como una señal de mayor confianza sobre la capacidad de pago del país y sus perspectivas financieras.

La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”, señaló la agencia.

No obstante, Fitch advirtió que persisten fragilidades en la economía local y remarcó que la mejora está condicionada por una “posición de liquidez internacional que sigue siendo débil”.

La calificadora también destacó el respaldo legislativo conseguido por el oficialismo y mencionó como puntos favorables la aprobación de reformas económicas, cambios en la Ley de Glaciares y el avance del Presupuesto 2026 con una “sólida base fiscal”.

Aun así, el informe marcó riesgos políticos de cara a 2027. “La oposición, hasta el momento, se mantiene débil y fragmentada. Sin embargo, el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del gobierno”, sostuvo Fitch.

Además, alertó que los mercados continúan sensibles a la incertidumbre política y que la Argentina “sigue siendo vulnerable a una crisis de confianza”, especialmente si el escenario electoral anticipa un giro en las políticas económicas actuales.

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