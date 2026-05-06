Desde Estados Unidos, Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni y negó cambios en el Gabinete

Instalado en Los Ángeles donde esta tarde va a participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken, Milei utilizó su cuenta de X para rechazar rumores sobre una posible salida de Adorni y un eventual reordenamiento en la Cancillería. Las versiones, difundidas por un medio de comunicación, indicaban que el ex titular de ARCA, Juan Pazo, podría desembarcar como canciller y que Pablo Quirno quedaría como reemplazante del jefe de Gabinete.

“Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que se llaman ‘periodistas’”, escribió el mandatario al desmentir esa posibilidad.

El mandatario detalló incluso que ha "pasado un montón de horas con Toto (Caputo) y Pablo (Quirno) en el avión" rumbo a Los Ángeles y reveló que allí hablaron "de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así". "Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil“, recriminó Milei.

Milei también cargó contra otra periodista, que mencionó la posibilidad de cambios en el equipo de gobierno. “Jamás imaginé que estas basuras inmundas pudieran mentir tanto”, publicó.

La defensa de Adorni

En paralelo, el Presidente replicó mensajes de dirigentes y militantes libertarios que salieron a defender a Adorni tras las nuevas revelaciones judiciales. Entre ellos, compartió un posteo de la diputada Lilia Lemoine, quien acusó a periodistas de impulsar una campaña para forzar la renuncia del funcionario.

Milei también difundió otra publicación que sostenía que “Adorni no está acusado de nada por la Justicia argentina”. "Pero al periodismo no le interesa la veracidad de los hechos que denuncian, ni si en unos días se descubre que la información es falsa. Solo quieren difamar y ensuciar para bajar a Adorni a toda costa. No pasarán”, agregaba el mensaje.

Milei en Estados Unidos

Mientras tanto, Milei continúa con su agenda en Estados Unidos. Este miércoles tiene previsto exponer en el Instituto Milken, invitado por el financista Michael Milken. Aunque desde la Casa Rosada habían informado una reunión privada entre ambos, finalmente el encuentro no se realizó por “motivos personales” del empresario.

Antes de la conferencia, el mandatario mantuvo reuniones con empresarios. En tanto, Adorni tiene prevista para este jueves por la noche una entrevista televisiva con Alejandro Fantino.