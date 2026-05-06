En exclusivo con A24, Bullrich pidió que Adorni presente "de inmediato" su declaración jurada

Según Bullrich, "cuanto antes" se presente esa prueba "mejor" porque, si no, dijo "se empantana". En cambio, señaló que si se deja en claro el origen de los fondos "salimos". "Estirar esto, es estirar algo que no tiene sentido", acotó y reconoció que "si no hay contundencia y rapidez, nosotros sufrimos, el proyecto sufre".

"No puede quedar la sensación en la población que nosotros somos iguales a los que vinimos a correr", exhortó.

La ex ministra de seguridad confió cómo es su vínculo con el presidente Javier Milei: "Yo con el presidente hablo todo" y afirmó que dialogan "sin ofenderse" por lo que piensen.

Además, remarcó que, tal como pregona el Presidente, "nos tenemos que guiar por los valores morales y hablarle de frente a la sociedad".

La legisladora elogió que en el Gobierno libertario "estamos haciendo lo que nunca se hizo, hacer popular una palabra como el ajuste, votar una reforma laboral como la votamos, cambiar la ley de Glaciares como las cambiamos".

"Todo eso precisa de un liderazgo para llevarlo adelante", indicó y reivindicó la figura "indiscutible que es Milei". "Cómo nosotros logramos que este proyecto perviva en el tiempo, con la reelección del presidente", analizó.

Las PASO

La senadora comentó que en las negociaciones en el Congreso se encuentra "buscando una diagonal" para llegar a los números que el Gobierno necesita para aprobar la reforma electoral, con la que se eliminarían las PASO.

"Nosotros quisiéramos que no haya PASO", sinceró y confió que a "los partidos provinciales no les importa" ese tema. En cambio, afirmó que "hay otros partidos que quieren que haya mecanismos claros y transparentes de selección de candidatos".

Entre las opciones que se barajan con la oposición dialoguista, confió: "Otra forma que proponen otros senadores es unas PASO que no sean obligatorias y que solo participe el que tiene una interna".

¿Su candidatura en la Ciudad?

La ex ministra de Seguridad negó tener aspiraciones para presentarse a la Jefatura porteña en las elecciones de 2027: "No quiero ser jefa de Gobierno de la Ciudad".

"Voy a estar donde el presidente Milei y el Gobierno me necesiten. Hoy estoy hace tres meses en el Congreso. Los senadores no somos representantes de todo el país, somos representantes de su pueblo. Yo quiero representar a los porteños, si después soy jefa de Gobierno o no, si sigo en el Senado, voy a otro lado, o me voy a mi casa, no me importa", subrayó.

En esa línea, planteó: "Encerrarme en el Senado no va, quiero estar frente a cada uno de los temas que tienen los ciudadanos de Buenos Aires".