Tras el pedido de Bullrich, Milei dijo que Adorni adelantará su declaración jurada y descartó que vaya a renunciar: "Ni en pedo se va"

Horas antes, Bullrich había pedido en una entrevista con A24 que Adorni acelerara las explicaciones públicas sobre su patrimonio y la evolución de sus bienes. El funcionario es investigado en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito.

En cuanto a esas declaraciones, confió que "Patricia lo spoileó a Manuel" y señaló que "este tema lo había hablado con ella".

"Nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. Estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien", indicó el Presidente.

Sobre la posible salida de Adorni de su cargo, Milei enfatizó que "ni en pedo se va" y señaló que "cuando veo que hay alguien que está sucio no tengo problema de ejecutar a nadie". "Vengo a escribir la mejor página de la historia, no voy a dejar ensuciarla por nada. Me consta que no está sucio, que está limpio", subrayó el mandatario.

"El presidente soy yo, el que toma las decisiones y el rumbo soy yo. El que decide quiénes son las personas que me acompañan soy yo. Si alguno no le gusta, me lo dirá y se tendrá que fumar qué decido y se va, fácil", resaltó el mandatario y confió que "nadie" de su Gabinete le planteó la salida de Adorni.

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