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RESPALDO PRESIDENCIAL

Tras el pedido de Bullrich, Milei dijo que Adorni adelantará su declaración jurada y descartó que vaya a renunciar: "Ni en pedo se va"

El Presidente aseguró que el jefe de Gabinete “tiene todo listo” para presentar la documentación sobre sus bienes y afirmó que no va a “ejecutar a una persona honesta”.

Tras el pedido de Bullrich, Milei dijo que Adorni adelantará su declaración jurada y descartó que vaya a renunciar: Ni en pedo se va

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Manuel Adorni luego de que Patricia Bullrich reclamara que el jefe de Gabinete adelante la presentación de su declaración jurada de bienes. “Lo que hizo Patricia es spoilear lo que Manuel iba a hacer. Tiene todo listo para presentarlo”, aseguró el mandatario.

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“No voy a ejecutar a una persona honesta”, sostuvo Milei durante una entrevista en LN+ y recalcó: "A mí el desgaste político no me importa porque yo trató con seres humanos nobles, honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente".

Respecto al contratista Matías Tobar que declaró que Adorni le pagó 245 mil dólares por reformas en su casa del country de Indio Cuá, reprochó que "le dan entidad a un mentiroso que además es un militante kirchnerista y que justamente es muy dudoso todo su prontuario". "Hablaban de una cascada y demás, y se vieron que eran dos cañitos de agua", cuestionó.

Sobre la Justicia, indicó que "tiene sus tiempos para determinar las cosas" y agregó que "me parece bárbaro que pida todas las pruebas que necesita".

Horas antes, Bullrich había pedido en una entrevista con A24 que Adorni acelerara las explicaciones públicas sobre su patrimonio y la evolución de sus bienes. El funcionario es investigado en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito.

En cuanto a esas declaraciones, confió que "Patricia lo spoileó a Manuel" y señaló que "este tema lo había hablado con ella".

"Nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. Estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien", indicó el Presidente.

Sobre la posible salida de Adorni de su cargo, Milei enfatizó que "ni en pedo se va" y señaló que "cuando veo que hay alguien que está sucio no tengo problema de ejecutar a nadie". "Vengo a escribir la mejor página de la historia, no voy a dejar ensuciarla por nada. Me consta que no está sucio, que está limpio", subrayó el mandatario.

"El presidente soy yo, el que toma las decisiones y el rumbo soy yo. El que decide quiénes son las personas que me acompañan soy yo. Si alguno no le gusta, me lo dirá y se tendrá que fumar qué decido y se va, fácil", resaltó el mandatario y confió que "nadie" de su Gabinete le planteó la salida de Adorni.

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