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Cumbre de minería

San Juan inaugura la Expo Minera 2026 con figuras clave del Gobierno y empresarios

El evento reunirá a funcionarios nacionales, como Karina Milei y Martín Menem, gobernadores y ejecutivos de la industria. Se prevé la presencia de delegaciones de más de 20 países.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
Karina Milei estará presente en la Expo Minera 2026 (Foto: Diario Uno).

Karina Milei estará presente en la Expo Minera 2026 (Foto: Diario Uno).

Con una fuerte convocatoria política y empresarial, este miércoles comenzará la Expo San Juan Minera 2026, en un contexto de alta expectativa por el desarrollo del sector en la región. La organización anticipa una ocupación hotelera superior al 98%, aunque aún quedan opciones disponibles a través de plataformas digitales.

Leé también El duro análisis económico sobre el gobierno de Javier Milei de The Economist y Financial Times
Javier Milei, en dos artículos críticos de medios económicos británicos. (Foto: The Economist)

El encuentro reunirá a referentes nacionales, gobernadores y ejecutivos de la industria minera. Entre las presencias confirmadas figuran la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes participarán de distintas actividades a lo largo de las tres jornadas.

La cumbre será además escenario de un nuevo contacto político entre el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y Karina Milei, en el marco de una agenda que tendrá como anfitrión al mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego. Para el jueves está previsto el lanzamiento de la Mesa Federal Minera, con la participación de funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y actores clave del sector.

Las actividades se desarrollarán en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, ambos ubicados sobre la Ruta 40.

Agenda federal y Día de la Minería

El evento coincidirá con el Día de la Minería, que se celebrará el jueves con actos en San Juan y también en la ciudad mendocina de Malargüe. En ese contexto, Mendoza buscará posicionarse con la participación de empresarios y proyectos en desarrollo.

A la expo asistirán Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. En paralelo, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el titular de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, encabezarán actividades en el sur provincial.

La agenda continuará el viernes en Mendoza con el evento “Minería, un mundo en movimiento”, que se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit.

San Juan, protagonista del sector

San Juan se consolida como uno de los principales polos mineros del país. En 2024, la provincia exportó cerca de 1.500 millones de dólares, lo que representa aproximadamente tres de cada diez dólares generados por la minería argentina, impulsada principalmente por el oro.

En conjunto con Mendoza, integra la llamada Mesa del Cobre, con el objetivo de potenciar el desarrollo de este recurso estratégico para la transición energética global.

Expectativa de negocios y proyección internacional

La Expo Minera 2026 se perfila como una de las ediciones más convocantes, con más de 25.000 asistentes previstos, la participación de 40 compañías operadoras, alrededor de 500 empresas proveedoras y delegaciones de más de 20 países.

Uno de los ejes centrales será el financiamiento de grandes proyectos, con actividades como la ceremonia simbólica “Ring the Bell”, en conjunto con la Toronto Stock Exchange.

San Juan cuenta actualmente con cinco proyectos de cobre de escala mundial en distintas etapas de desarrollo:

  • Josemaría (construcción)
  • Filo del Sol (exploración avanzada)
  • Altar (prefactibilidad)
  • Los Azules (prefactibilidad avanzada)
  • El Pachón (factibilidad)

En tanto, Mendoza busca sumarse a ese impulso con iniciativas como PSJ Cobre Mendocino, considerado el proyecto más avanzado de la provincia de cara a una eventual etapa de construcción en los próximos años.

Rubén Giedrys
Por Rubén Giedrys
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