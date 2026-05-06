San Juan inaugura la Expo Minera 2026 con figuras clave del Gobierno y empresarios

Agenda federal y Día de la Minería

El evento coincidirá con el Día de la Minería, que se celebrará el jueves con actos en San Juan y también en la ciudad mendocina de Malargüe. En ese contexto, Mendoza buscará posicionarse con la participación de empresarios y proyectos en desarrollo.

A la expo asistirán Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. En paralelo, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el titular de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, encabezarán actividades en el sur provincial.

La agenda continuará el viernes en Mendoza con el evento “Minería, un mundo en movimiento”, que se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit.

San Juan, protagonista del sector

San Juan se consolida como uno de los principales polos mineros del país. En 2024, la provincia exportó cerca de 1.500 millones de dólares, lo que representa aproximadamente tres de cada diez dólares generados por la minería argentina, impulsada principalmente por el oro.

En conjunto con Mendoza, integra la llamada Mesa del Cobre, con el objetivo de potenciar el desarrollo de este recurso estratégico para la transición energética global.

Expectativa de negocios y proyección internacional

La Expo Minera 2026 se perfila como una de las ediciones más convocantes, con más de 25.000 asistentes previstos, la participación de 40 compañías operadoras, alrededor de 500 empresas proveedoras y delegaciones de más de 20 países.

Uno de los ejes centrales será el financiamiento de grandes proyectos, con actividades como la ceremonia simbólica “Ring the Bell”, en conjunto con la Toronto Stock Exchange.

San Juan cuenta actualmente con cinco proyectos de cobre de escala mundial en distintas etapas de desarrollo:

Josemaría (construcción)

Filo del Sol (exploración avanzada)

Altar (prefactibilidad)

Los Azules (prefactibilidad avanzada)

El Pachón (factibilidad)

En tanto, Mendoza busca sumarse a ese impulso con iniciativas como PSJ Cobre Mendocino, considerado el proyecto más avanzado de la provincia de cara a una eventual etapa de construcción en los próximos años.