La sustancial decisión de Laudelina mientras pasa sus días en la cárcel

En declaraciones a la prensa el pasado domingo, Macarena expresó su preocupación por la situación legal de su madre. "Estoy muy preocupada porque todavía no le llega la abogada a mi mamá. Yo le había mandado una al penal y no la dejan entrar", afirmó. Macarena añadió que había enviado una carta a su madre instándola a aceptar a la nueva abogada, pero hasta ahora no ha podido comunicarse con ella para confirmar el cambio.

Macarena acusó abiertamente a Codazzi de usar amenazas y sobornos para manipular la declaración de Laudelina. "Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Carlos Pérez y María Victoria Caillava", aseguró la joven.

En una conferencia de prensa ante los medios nacionales, Macarena destacó que la declaración de su madre sobre el supuesto accidente fue producto de la coacción. "El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", reiteró.

La nueva defensora de Laudelina es la conocida abogada Mónica Graciela Chirivin, cuyo nombramiento está pendiente de la aprobación de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Chirivin ganó notoriedad al asumir la defensa de Martín Del Río, acusado del doble crimen de Vicente López, donde los padres del acusado fueron asesinados en el garaje de su casa el 24 de agosto de 2022.