Caso Loan: la decisión que tomó Laudelina Peña y que la vincula con el doble crimen de Vicente López

La abogada fue quien defendió a Martín Del Río, detenido por el doble crimen de sus padres, José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso, cometido el 24 de agosto de 2022 en Vicente López.

laudelina loan.webp Laudelina declaró ante la Justicia por el caso Loan: "Caillava me dijo que iba a matar a toda mi familia". (Foto: archivo)

El dato clave de la hija de Laudelina

La hija de Laudelina, Macarena, sumó más detalles de los movimientos judiciales de su mamá: “Estoy muy preocupada porque todavía no le llega la abogada a mi mamá, que yo le había mandado una al penal y no la dejan entrar”.

“Yo le mandé una carta para que ella acepte a esta abogada. No quiero que tenga un defensor oficial. Ahora no me puedo comunicar con ella”, denunció.

Macarena sostuvo que Laudelina estaba amenazada, y su declaración ante la Justicia provincial fue una estrategia que el abogado armó presionándolas. La joven de 21 años aseguró que Codazzi intentó sobornar a su mamá y luego la amenazó.

“Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quien venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a (Carlos) Pérez y (María Victoria) Caillava. La declaración de mi mamá fue fruto de esa amenaza, porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, expresó en conferencia ante los canales de televisión nacionales.

laudelina-749x561.png.webp

“No es cierto lo que contó mi mamá. No hubo un accidente. Dijo eso porque fuimos amenazadas para decir eso. Vino el abogado Codazzi y nos dijo que (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich venía por nosotras dos. Fue una amenaza muy fuerte. Dijo que habían encontrado cosas en mi teléfono y después supe que era mentira. Nos dijo que nosotras dos éramos las próximas en caer”, señaló. También recordó que el día en que su madre fue a declarar y plantear esa falsa versión, las llevaron a una estación de servicio y ahí las cambiaron de auto para llevarlas finalmente a Corrientes (capital).

En tanto, aclaró: “Codazzi nos dijo que nos iban a dar una casa y una moto. Eso nos dijo el abogado. No dijo quién nos iba a dar esa casa. Lo que dijo mi mamá era más por miedo de que nos lleven presas a las dos que por el dinero. Teníamos miedo porque no tenemos nada que ver”, aseguró Macarena, y subrayó que desde la detención de Laudelina Codazzi desapareció

El anterior caso de la nueva abogada de Laudelina

La abogada Mónica Graciela Chirivin quien será la nueva defensora de Laudelina, representó a Martín del Río acusado de parricidio en el 2022.

Mediante engaños, Martín del Rio, el mimado hijo menor de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso, hizo descender a sus padres al sector del garaje y abordar su vehículo Mercedes Benz modelo E350 color gris.

Mamá Alonso, de 72 años, se sentó en el asiento del acompañante y Del Río padre, de 75, en el asiento de atrás.

Allí, según la reconstrucción de los investigadores, el hijo arremetió contra su progenitor por la espalda y le efectuó tres disparos que impactaron en la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo. Tras esto, le disparó en la cabeza a su madre a una distancia de menos de 50 centímetros. Ambos murieron de inmediato.