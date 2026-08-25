Giro en el mercado de pases por Julián Álvarez: la inesperada decisión del Barcelona

Cómo es la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El escenario que rodea al futbolista resulta sumamente delicado en la capital española. Durante el reciente encuentro frente al Villarreal, Julián Álvarez fue abucheado de manera constante por el público colchonero, dejando al descubierto una relación completamente rota con los simpatizantes.

A pesar de que los directivos del Atlético de Madrid se mantienen firmes en su postura de no negociar a su máxima figura con la institución culé, el malestar del delantero es evidente. En paralelo, su nombre despertó movimientos en la Premier League: el periodista Fabrizio Romano informó que la dirigencia del Arsenal mantuvo reuniones con el representante del atacante y dialogó con el Atlético de Madrid para explorar las condiciones de una transferencia.

Pese al interés desde Inglaterra, la principal traba radica en el deseo expreso del delantero surgido en River, ya que su intención es únicamente jugar en el Barcelona y no pretendería regresar a la liga inglesa. Mientras la definición de su carrera sigue siendo una incógnita, Álvarez continúa integrando las filas del plantel conducido por Diego Simeone.