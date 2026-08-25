Polémica por cuatro pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata a la venta: cuánto cuestan

La sindicatura valuó en US$ 40.000 a los cuatro pingüinos de penacho amarillo del ex Aquarium de Mar del Plata. (Foto: Parques Nacionales)

Además de los cuatro ejemplares ofrecidos, otros 55 pingüinos permanecen en las instalaciones del ex Aquarium. Se trata de animales de las especies magallánica y rey.

Estos ejemplares no fueron tasados porque están bajo el cuidado del juzgado y no forman parte de los activos que la sindicatura busca convertir en dinero para saldar las deudas de la empresa. El destino previsto para ellos es la donación o relocalización en instituciones o fundaciones.

Qué ocurrió con los otros animales

A fines de 2025, diez delfines fueron vendidos a Hurghada, Egipto, por US$ 800.000. El dinero obtenido se destinó al pago de sueldos y al cuidado del resto de los animales que permanecían en el predio.

En septiembre de ese año, distintas organizaciones ambientalistas habían presentado denuncias por las condiciones de mantenimiento de los estanques donde se encontraban los delfines. Los animales vivían con el agua turbia y presentaban signos de abandono.

A fines de 2025, diez delfines fueron vendidos por US$ 800.000. (Foto: archivo)

Por otra parte, los lobos marinos fueron trasladados a Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, mientras que cinco ejemplares fueron derivados a República Dominicana.

En paralelo, los dueños del predio continúan reclamando su restitución legal. El inmueble está compuesto por nueve hectáreas con vistas al mar y a los bosques de Punta Mogotes.