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Tras el cierre del Aquarium

Polémica por cuatro pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata a la venta: cuánto cuestan

La sindicatura que interviene en la quiebra del ex acuario de Mar del Plata valuó en US$ 40.000 a cuatro pingüinos de penacho amarillo. La medida busca generar recursos para afrontar los gastos derivados del cuidado de los animales.

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La sindicatura que interviene en la quiebra del ex acuario de Mar del Plata valuó en US$ 40.000 a cuatro pingüinos de penacho amarillo. (Foto: archivo).

La sindicatura que interviene en la quiebra del ex acuario de Mar del Plata valuó en US$ 40.000 a cuatro pingüinos de penacho amarillo. (Foto: archivo).

La sindicatura del ex Mar del Plata Aquarium puso a la venta cuatro pingüinos de penacho amarillo, en medio de la situación económica que atraviesa el predio tras el cierre definitivo de la empresa que lo administraba. Los ejemplares fueron valuados en US$ 40.000, aunque la operación quedó condicionada a la aparición de un comprador en el exterior.

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El cierre definitivo del Aquarium se produjo en marzo de 2025 y, posteriormente, la empresa Plunimar S.A. no renovó el contrato de alquiler del lugar. En enero de 2026 entró en cesación de pagos, por lo que la venta de los animales surgió como una alternativa para afrontar gastos de mantenimiento, sueldos y deudas con exempleados y bancos.

Cuánto valen los cuatro pingüinos

La sindicatura encargada de liquidar los bienes de la empresa asignó un valor de US$ 40.000, equivalentes a $56,8 millones, a cuatro ejemplares de pingüino de penacho amarillo, de la especie Eudyptes chrysocome.

Los animales fueron incorporados al inventario como “bienes de cambio”. Sin embargo, la valuación está sujeta a que aparezca un comprador en el exterior, por lo que el monto establecido no es definitivo.

La sindicatura valuó en US$ 40.000 a los cuatro pingüinos de penacho amarillo del ex Aquarium de Mar del Plata. (Foto: Parques Nacionales)

La sindicatura valuó en US$ 40.000 a los cuatro pingüinos de penacho amarillo del ex Aquarium de Mar del Plata. (Foto: Parques Nacionales)

Además de los cuatro ejemplares ofrecidos, otros 55 pingüinos permanecen en las instalaciones del ex Aquarium. Se trata de animales de las especies magallánica y rey.

Estos ejemplares no fueron tasados porque están bajo el cuidado del juzgado y no forman parte de los activos que la sindicatura busca convertir en dinero para saldar las deudas de la empresa. El destino previsto para ellos es la donación o relocalización en instituciones o fundaciones.

Qué ocurrió con los otros animales

A fines de 2025, diez delfines fueron vendidos a Hurghada, Egipto, por US$ 800.000. El dinero obtenido se destinó al pago de sueldos y al cuidado del resto de los animales que permanecían en el predio.

En septiembre de ese año, distintas organizaciones ambientalistas habían presentado denuncias por las condiciones de mantenimiento de los estanques donde se encontraban los delfines. Los animales vivían con el agua turbia y presentaban signos de abandono.

A fines de 2025, diez delfines fueron vendidos por US$ 800.000. (Foto: archivo)

A fines de 2025, diez delfines fueron vendidos por US$ 800.000. (Foto: archivo)

Por otra parte, los lobos marinos fueron trasladados a Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, mientras que cinco ejemplares fueron derivados a República Dominicana.

En paralelo, los dueños del predio continúan reclamando su restitución legal. El inmueble está compuesto por nueve hectáreas con vistas al mar y a los bosques de Punta Mogotes.

En pocas palabras

  • Subastan pingüinos: Cuatro pingüinos de penacho amarillo del ex acuario de Mar del Plata fueron valuados en US$ 40.000.
  • Motivo de la venta: La sindicatura busca generar recursos para afrontar gastos de mantenimiento y deudas tras la quiebra del predio.
  • Otros animales: Delfines y lobos marinos ya fueron vendidos o relocalizados, mientras 55 pingüinos más esperan destino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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