Desafío Matemático: ¿podés resolverlo sin antes ver el resultado?

16 × 11 = 176 | 35 - 17 = 18

La expresión queda así: 176 + 8 × 6 - 18 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 176 + 48 - 18 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

176 + 48 = 224 |

224 - 18 = 206 |

206 + 12 = (?)

Resultado final: 218

La confusión suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar cómo una cuenta que parece simple puede cambiar si no se respeta el orden de las operaciones.