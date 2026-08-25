Desafío Matemático: ¿podés resolverlo sin antes ver el resultado?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 11) + 8 × 6 - (35 - 17) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 11) + 8 × 6 - (35 - 17) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
16 × 11 = 176 | 35 - 17 = 18
La expresión queda así: 176 + 8 × 6 - 18 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 6 = 48
La expresión queda así: 176 + 48 - 18 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
176 + 48 = 224 |
224 - 18 = 206 |
206 + 12 = (?)
La confusión suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar cómo una cuenta que parece simple puede cambiar si no se respeta el orden de las operaciones.